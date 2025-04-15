消委會冷氣機2025｜測試12款兩匹分體機製冷效率相差27%　三菱重工 / 樂聲牌 / 美的 / 大金 / 格力 / 開利【內附詳情】

【冷氣機 / 空調機 / 消委會】一年四季要保持穩定室溫，愈來愈多冷氣機同時具備製冷及供暖功能。消費者委員會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本，當中5款為冷暖空調機，全部製冷及供暖能源效益級別雖然均標示為1級，惟測試發現樣本間的能源效率頗為參差。

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消委會冷氣機2025｜冷氣機製冷效率相差27%

以製冷季節性表現系數（CSPF）計算，同組別的樣本中，製冷能源效率最高者比最低者全年省電達 27.4%。供暖方面，5 款冷暖空調機樣本間的供暖季節性表現系數（HSPF），最高者比最低者亦省電 10%。

此外，有 4 款樣本的製冷量或供暖量未達所聲稱水平，其中製冷量最大差距為 2.6%，供暖量最大差距則為 1.4%，但仍在標籤計劃及國際慣常做法容許的 10%公差範圍內。

12部測試冷氣機中，以總分評分，在冷暖空調機中最貴的三菱重工（SRK50ZSXH-S/SRC50ZSXH-S)、格力（GSY18BXAE/GSY18BXAC)和美的（MS-18HRF8B)評分最高，滿分5星共有4星半。在以淨冷型冷氣機種類來說，又有3款同樣到4星半，為$11,210大金（FTKP50MV1H/RKP50MV1H)、馬來西亞製的樂聲牌的（CS-RU18YKA/CU-RU18YKA)和開利（42KHE018VS/38KHE018VS)。

消委會冷氣機2025｜CSPF及HSPF值愈高愈慳電

冷氣機的製冷季節性表現系數（CSPF） 反映其製冷能源效率，數值愈高代表較省電。以CSPF計算，最高和最低CSPF都屬於淨冷型冷氣機，最高分到5分的是大金（FTKP50MV1H/RKP50MV1H)和樂聲牌的（CS-RU18YKA/CU-RU18YKA)。其中有2款評分最低，僅3分，為泰國產的珍寶（ASWG18CPTA/AOWG18CPTA)和日立牌的（RAK-CH18CAK/RAC-CH18CAK)。

供暖方面，供暖季節性表現系數（HSPF）數值愈高，表示能源效率愈高，就以三菱重工（SRK50ZSXH-S/SRC50ZSXH-S)最高，就有5.247。

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消委會總幹事黃鳳嫺表示，由於現時愈來愈多能源效益標籤均為1級的冷氣機，不斷求進下建議可推高能源評級標籤，但她認為不宜加入新級別，就像更改大家熟悉的級別，覺得應維持現有1至5級，而調整提高要求會較實際。

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