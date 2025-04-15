凍齡港姐︱楊寶玲激罕曝光歷兩次離婚受盡情傷　帶1子再婚初戀情人周遊享福

【楊寶玲/凍齡/離婚/再婚/港姐】現年58歲的港姐冠軍楊寶玲（Pauline），再嫁初戀情人婚姻美滿，日前她的近照罕有曝光，與外籍丈夫甜蜜出遊，頭戴草帽遮擋太陽，妝容端莊優雅。Pauline歷兩次離婚，帶1子再嫁，照片所見，外籍丈夫與兒子相處融洽，更一同坐飛機外遊。

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凍齡港姐︱楊寶玲歷兩次離婚最終情歸初戀

楊寶玲是1987年港姐冠軍，母親是粵語片明星李雲嫦，她於1994年跟音樂人陳容森結婚，惟3年後離婚，至2002年嫁給第二任丈夫黃延年，他是美國凱撒皇宮賭場市場部亞洲區副總裁，並誕下兒子Nathan，惟於2014年離婚。她其後透過Facebook重遇大學時期的英籍初戀情人Gav，雙方愛火重燃，她帶着兒子於2015年第三度結婚，夫妻至今仍非常恩愛。

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凍齡港姐︱楊寶玲與繼女相處融洽

而Gav同樣經歷婚姻失敗，與前妻育有2個女兒，楊寶玲成為後母，但與兩位繼女相處不錯，不是有家庭照流出。

楊寶玲現在於美國生活，定居在拉斯維加斯，過著半退休的生活，主要投資房地產生意，並偶爾參加當地的慈善活動，保持活躍社交。

凍齡港姐︱楊寶玲凍齡20年看不出58歲

楊寶玲雖然已經淡出娛圈，但是一舉一動都受到網民關注，最近有網民以「58歲的楊寶玲依舊美麗動人！」為題上載她的近照，並大讚對方是女神。有網民留言指「寶玲姐還是那麼美那麼優雅」。而照片所見，楊寶玲保養得宜，完全看不出已經58歲，比實際年齡年輕20年。

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凍齡港姐︱楊寶玲創辦六福珠寶

楊寶玲在珠寶界的成就非常突出。她是香港著名珠寶品牌六福珠寶的共同創辦人之一，並曾擔任該公司的非執行董事及代言人。憑藉敏銳的商業頭腦和豐富的人脈資源，楊寶玲成功將六福珠寶從一家小店發展成為遍布全球的連鎖珠寶企業，成為業界知名的「珠寶天后」。

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