關稅戰｜李家超：香港是零關稅　對等的話應該是零

美國近日對華加徵共145%對等關稅，香港也適用，特首李家超今日批評美國拿貿易作武器，「最荒謬的是算術都算錯了，香港是零關稅，對等的話，應該是零。」

李家超今日在「全民國家安全教育日」開幕禮致辭提到，美國打擊中國和香港特區的恣意妄為已經變成狂態，最近的狂態更心血來潮，拿貿易作武器。

李：關稅戰改變世界貿易秩序 香港有危有機

李家超認為，關稅戰已經改變了世界貿易秩序，新秩序將會形成，過程中香港有危有機，

我們正研究新秩序可產生的新機遇，香港是一個零關稅的自由港，可吸引更多貿易、更多商業活動、更多新藍海，加上香港人的韌性、靈活多變、善拼敢贏的基因，香港會再一次乘風破浪、烈火見真金。

李家超強調，香港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易，政府會通過世界貿易組織機制針對美國提出申訴，同時會加大力度，用好機遇。

在國家安全方面，李家超說，要時刻緊記2019年「黑暴」的餘波還未結束，反中亂港分子仍妄圖死灰復燃，仍然「軟對抗」、煽動厭惡和憎恨；要時刻緊記海內外破壞力量的對抗態勢還未結束，仍設法破壞香港穩定。

▲ 李家超今日在「全民國家安全教育日」開幕禮致辭。（港台直播截圖）

鄭雁雄：勿錯以為向強盜求饒送禮 就能換來生命安全和發展空間

中聯辦主任鄭雁雄說，當前香港最大的危險，是忘卻「修例風波」慘痛教訓，忘卻維護國家安全職責，忘卻敵對勢力亡我之心不死的危險；是錯以為向強盜求饒送禮，就能夠換來生命安全和發展空間的危險。

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