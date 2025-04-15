結業彈弓手｜鴻運冰廳餅店執笠4個月極速原址重開　星爺電影取景地裝修翻新店員確認試業中

【結業彈弓手/鴻運冰廳餅店/周星馳】擁有逾40年歷史的鴻運冰廳餅店，去年聖誕節（12月25日）因經濟環境不佳及租約期滿而宣布結業。事隔四個月於原址重開，Topick記者今早致電查詢，店員稱︰「正在試業中」。

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鴻運冰廳餅店重開｜店員確認：正在試業中

昨日（14日），Facebook討論區「香港茶餐廳及美食關注組」有網民發帖文，指「鴻運冰廳餅店重新營業，消息指將於本月18日原地原名再次開業」，吸引大批網民討論。Topick記者今早致電鴻運冰廳餅店，查詢重開消息，店員回覆︰「係，我哋重開，而家裝修翻新好，同以前差不多，正在試業中」，再追問價格是否有調整？店員稱︰「差不多啦，你哋落嚟試食吓。」

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鴻運冰廳餅店重開｜經濟不景一度宣布結業

在旺角太子上海街經營逾40年的鴻運冰廳餅店，於去年3月曾因廚房火警暫停營業，經過一段時間翻新裝修後於4月底重開，但僅營業一年半便因經濟壓力及租約期滿而宣布結業，於去年聖誕節結束了這家懷舊冰室近半世紀的經營。結業公告中，店方感慨「任何味道都有賞味期限，只係今次，無一萬年」，並引用星爺電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》中的經典台詞，表達對結業的無奈與惋惜。

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鴻運冰廳餅店重開｜執笠4個月重新營運

事隔4個月，傳出鴻運冰廳已由飲食集團接手，並計劃於本月18日於原址重新開業。店員證實確認於原址重新營運，翻新工程已完工，並在試業階段，原有懷舊裝潢及經典菜式將獲保留。店員表示目前正處於試業階段，具體細節有待負責人對外公布。重開消息一出，令不少熟客及影迷萬分期待，望能再次品嚐其招牌曲奇皮蛋撻、菠蘿油、叉燒太陽蛋飯等經典港式美食，重溫昔日懷舊風情。

鴻運冰廳餅店重開｜吸引星爺影迷再來朝聖

鴻運冰廳以其獨特的舊式裝修風格聞名，保留了復古吊燈、紅色木椅、綠色冰室桌椅、舊式麵包櫃及碩果僅存的閣樓雅座，成為香港少有的閣樓冰室之一。此外，該店曾是多部經典港產電影的取景地，包括周星馳主演的《行運一條龍》及杜琪峯執導的《黑社會2以和為貴》，吸引不少影迷及遊客前來朝聖。

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