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肺纖維化｜生意失敗負債上千萬又確診12種惡疾　56歲女星簽放棄急救書：不想太痛的走

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【肺纖維化／心肌炎／紅斑狼瘡／高血壓／類風濕關節炎】令人唏噓！台灣56歲資深女星馬妞（馬維欣）因餐廳投資失利，負債上千萬，去年又被診斷出患有12種惡疾，每日需服用14顆藥物控制病情，更因類固醇副作用而導致下肢嚴重水腫、罩杯異常升級。近期她的身體狀況急劇惡化，有時甚至需要依賴輪椅代步，坦言已簽署「放棄急救同意書」及器官捐贈，直言：「貪生怕死，但更怕痛，要走也別太折磨。」

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綜合台媒報道，馬妞去年2月確診肺纖維化，肺部組織硬化如「菜瓜布」，咳嗽不止影響睡眠；同年8月因心肌炎住院，連走路、說話都會缺氧喘不過氣，血壓更一度飆破200，險些昏倒街頭。

此外，她被診斷出患紅斑狼瘡、腰椎滑脫、免疫系統崩潰、類風濕關節炎、高血壓、頭痛、暈眩、乾燥症、全身過敏及發炎指數過高等共12種疾病，去年7月時因膝蓋劇痛，多次需要坐輪椅求醫，本以為是舊疾「半月板破裂」造成的疼痛，直到照X光後才發現是關節炎復發。

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惡疾纏身｜施打類固醇遺後遺症：久站10分鐘極限

禍不單行，2023年馬妞曾因營養不良缺鉀住院施打鉀離子，當時導致雙臂血管壁嚴重刺激、瘀青難癒，經類固醇治療後雖緩解發炎，但卻引發下肢水腫、臉部浮腫，甚至乳房異常脹大，健檢後確認非病變才鬆口氣。無奈表示：

現在連久站都10分鐘極限，直播工作得靠意志力硬撐。

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惡疾纏身｜去年簽下「放棄急救書」：要走也不要太痛

除了健康危機，馬妞日前亦因餐廳投資失利負債上千萬，如今已變賣所有房產，僅靠遊覽車叫賣、節目通告維生，目前唯一的資產僅剩一台車。

面對多重疾病折磨，馬妞去年簽下「放棄急救書」並同意器官捐贈。她直言自己貪生怕死，但更怕痛苦：

萬一以後真的怎麼樣，要走也不要太痛的走。

同場加映｜肺纖維化6大病徵

目前已證實世上有200種以上不同類型的間質性肺病，而肺纖維化正是其中重要病因。這些間質性肺病可能由某些藥物、職業或環境接觸、自身免疫病症等引起，而在許多時候其病因更是無從稽考。而每類病人的病徵都會有所不同，而主要的病徵包括：

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間質性肺病患者的肺纖維化，有可能需要歷經多年才被確診，而且需要進行不同測試排除其他疾病。即使已經確診，也務必記住，肺纖維化的過程和進展都因人而異。當出現病徵時必須盡快求醫，若不接受適當的治療，可能會出現其他危及性命的併發症，包括高血壓、心臟衰竭或呼吸衰竭。

資料來源：中時新聞網

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