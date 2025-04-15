  • 32°C
香港時間：2025415日 (二) 15:17

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上剝牙｜30歲TVB上位小生為慳錢北上剝牙　公開手術過程觸目驚心

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

30歲TVB上位小生為慳錢選擇北上剝牙。

【林正峰/TVB/手術/剝牙】近年許多港人選擇北上睇牙，連不少人眼中高收入的藝人也不例外。TVB上位小生林正峰近日就在網上分享自己到深圳做剝牙手術的經過，坦白選擇北上是為了慳錢，更直言「鬼叫我窮」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽強化臀肌

現年30歲的TVB小生林正峰近日在社交平台小紅書以「就算是香港藝人也會來內地做的事，內地與香港在這方面差距這麽大？」為題上載影片，公開自己到深圳接受剝牙手術的過程。他透露，自己選擇北上剝牙的原因正是因為「香港拔牙真的太貴」。

他在影片中表示，自己剛收工便要趕往深圳剝牙，並指自己早前已經剝了兩隻牙，總消費只需630元人民幣（約672港元），而在香港就算只剝一隻都需要700至2500元，如果剝智慧齒的話更是另一個收費：

我問過我的牙醫朋友，1隻智慧齒是多少錢，他說$5,000，如果要開刀、風險比較高，要$8,000；但我朋友剛剛在深圳拔，只是700人民幣一顆，相差太遠了，所以我也決定要來深圳，誰叫我窮？

手術過程觸目驚心

至於為何需要剝牙，林正峰就指出是為了戴牙套，令牙齒變得更整齊；而為了騰出更多空間進行調整，他需要再多拔兩隻牙。他隨後帶觀眾直擊牙醫手術室，更透露因為他骨頭太硬，所以牙齒較為難剝，需要下更多麻醉藥。從影片中可以看到，負責的醫生確實需要非常用力，方能成功為他剝牙，甚至一度拔到手酸；而林正峰被剝去2隻牙後，也立即露出生無可戀的表情。

點擊圖片放大
+22
+21

完成拔牙後，他一邊咬著棉花止血，一邊向觀眾分享感想，表示自己「一直在冒汗」，

這5分鐘到10分鐘，好像經歷了2小時的感覺。

靠多份兼職維生

林正峰早前曾以「在香港就算tvb藝人也要打兼職才能生活」為題在小紅書發帖，分享香港藝人生存現狀。他在影片中坦言需靠多份兼職維持生計，並以兩隻1元水煮蛋為早餐節省開支，然而單日通勤成本便以高達300元，月租車位則另需2500元。為了平衡演藝夢想與生計，林正峰同時從事社工、兼職補習和心理治療小組工作。出身單親綜援家庭的林正峰原本立志從醫，後因分數不足轉讀社工，他曾表示：「我一直靠做兼職去支持自己在演藝界工作，做演員是我的夢想，亦是我最喜歡的一份工作。」

點擊圖片放大
+11
+10

相關文章：

北上睇牙｜內地連鎖牙科「福斯曼」突全國結業　苦主數以千計料港人亦中伏

東張西望丨港女貪平北上睇牙￥19100換細菌入侵劇痛上頭　牙根杜足9次牙套僅用2個月即碎

北上睇牙｜曾智華談北上3大熱門消費項目　香港整牙開價28萬深圳只需6萬人仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    健康問題 網絡熱話 林正峰 TVB 手術 演員 小紅書 社交平台 深圳

    最高瀏覽

    七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
    七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
    凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
    凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
    日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
    日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
    沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
    沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
    名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律
    名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律