北上剝牙｜30歲TVB上位小生為慳錢北上剝牙　公開手術過程觸目驚心

【林正峰/TVB/手術/剝牙】近年許多港人選擇北上睇牙，連不少人眼中高收入的藝人也不例外。TVB上位小生林正峰近日就在網上分享自己到深圳做剝牙手術的經過，坦白選擇北上是為了慳錢，更直言「鬼叫我窮」。

最新影片：

現年30歲的TVB小生林正峰近日在社交平台小紅書以「就算是香港藝人也會來內地做的事，內地與香港在這方面差距這麽大？」為題上載影片，公開自己到深圳接受剝牙手術的過程。他透露，自己選擇北上剝牙的原因正是因為「香港拔牙真的太貴」。

他在影片中表示，自己剛收工便要趕往深圳剝牙，並指自己早前已經剝了兩隻牙，總消費只需630元人民幣（約672港元），而在香港就算只剝一隻都需要700至2500元，如果剝智慧齒的話更是另一個收費：

我問過我的牙醫朋友，1隻智慧齒是多少錢，他說$5,000，如果要開刀、風險比較高，要$8,000；但我朋友剛剛在深圳拔，只是700人民幣一顆，相差太遠了，所以我也決定要來深圳，誰叫我窮？

手術過程觸目驚心

至於為何需要剝牙，林正峰就指出是為了戴牙套，令牙齒變得更整齊；而為了騰出更多空間進行調整，他需要再多拔兩隻牙。他隨後帶觀眾直擊牙醫手術室，更透露因為他骨頭太硬，所以牙齒較為難剝，需要下更多麻醉藥。從影片中可以看到，負責的醫生確實需要非常用力，方能成功為他剝牙，甚至一度拔到手酸；而林正峰被剝去2隻牙後，也立即露出生無可戀的表情。

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完成拔牙後，他一邊咬著棉花止血，一邊向觀眾分享感想，表示自己「一直在冒汗」，

這5分鐘到10分鐘，好像經歷了2小時的感覺。

靠多份兼職維生

林正峰早前曾以「在香港就算tvb藝人也要打兼職才能生活」為題在小紅書發帖，分享香港藝人生存現狀。他在影片中坦言需靠多份兼職維持生計，並以兩隻1元水煮蛋為早餐節省開支，然而單日通勤成本便以高達300元，月租車位則另需2500元。為了平衡演藝夢想與生計，林正峰同時從事社工、兼職補習和心理治療小組工作。出身單親綜援家庭的林正峰原本立志從醫，後因分數不足轉讀社工，他曾表示：「我一直靠做兼職去支持自己在演藝界工作，做演員是我的夢想，亦是我最喜歡的一份工作。」

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