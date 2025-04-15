最低工資｜最低工資委員會最遲明年2月交報告　新機制得出工資水平料同年5.1生效

最低工資委員會將最遲於2026年2月底，就法定最低工資水平向行政長官會同行政會議提交建議報告。政府預期首個按新機制得出的法定最低工資水平將於2026年5月1日生效，委員會將協助政府落實新機制。

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勞工及福利局局長行使行政長官轉授的權力，根據《最低工資條例》（第608章），要求委員會於2026年2月28日或之前提交法定最低工資水平的建議報告。

行會已通過實行法定最低工資「一年一檢」的新機制，包括以下計算法定最低工資水平的方程式：

每年法定最低工資的調整幅度（%）＝整體甲類消費物價通脹＃（下限為零）＋［（最近一年的實質本地生產總值的增長率—最近十年的實質本地生產總值趨勢增長率）×20%］（「經濟增長」因素＊）

＃即整體甲類消費物價指數的按年變動率。

＊「經濟增長」因素的上限為一個百分點，下限為零。

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