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最低工資｜最低工資委員會最遲明年2月交報告　新機制得出工資水平料同年5.1生效

港聞

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

最低工資委員會將最遲於2026年2月底，就法定最低工資水平向行政長官會同行政會議提交建議報告。

最低工資委員會將最遲於2026年2月底，就法定最低工資水平向行政長官會同行政會議提交建議報告。政府預期首個按新機制得出的法定最低工資水平將於2026年5月1日生效，委員會將協助政府落實新機制。

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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

勞工及福利局局長行使行政長官轉授的權力，根據《最低工資條例》（第608章），要求委員會於2026年2月28日或之前提交法定最低工資水平的建議報告。

行會已通過實行法定最低工資「一年一檢」的新機制，包括以下計算法定最低工資水平的方程式：

每年法定最低工資的調整幅度（%）＝整體甲類消費物價通脹＃（下限為零）＋［（最近一年的實質本地生產總值的增長率—最近十年的實質本地生產總值趨勢增長率）×20%］（「經濟增長」因素＊）
＃即整體甲類消費物價指數的按年變動率。
＊「經濟增長」因素的上限為一個百分點，下限為零。

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