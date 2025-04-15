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星二代｜前TVB藝人轉行揸的士搵食？　專職湊女曾惹網民嘲諷暖爸高EQ回應

育兒資訊

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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前TVB藝人兼星二代晒出「的士司機證」。

【星二代/阮德鏘/粵劇名伶】前TVB藝人兼粵劇名伶阮兆輝兒子阮德鏘曾加入無綫拍劇，其後重返戲曲界，近日阮德鏘於社交網透露考了的士牌，網民指這位星二代放下身段兼職搵錢。

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阮德鏘於IG上載「的士司機證」，不過名字卻被遮著，當中他寫道：「多謝好朋友龍少，知道我考獲的士牌。比佢架的士比一更我揸，從此又一成就解鎖有需要嘅朋友可以關照下我。感謝。」

不過之後被藝人利穎怡拆穿是《三命》的道具，劇中阮德鏘客串的士司機一角，之後阮德鏘回覆利穎怡說：「點夠妳咁好。又唔介紹我去拍戲。妳個衰妹。」

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星二代阮德鏘｜女兒日常一手包辦

現年45歲的阮德鏘除回歸戲曲界及於港台開咪外，近年更多了「湊女公」角色，2018年，阮德鏘跟前藝人林司敏結婚，同年7月太太誕下了女兒阮婧恆，7歲愛女於去年9月升讀小一。

兩年前阮德鏘跟太太協商由他主力湊女，女兒阮婧恆就讀位處沙田的慈航學校，阮德鏘每天負責接送女兒，由日常生活如幫女兒吹頭，紥辮和教做功課等等，均由他一手包辨。

阮德鏘跟太太林司敏以及女兒阮婧恆。（取自instagram）

星二代阮德鏘｜悉心教導成績突飛猛進

這位好爸爸為了讓女兒不偏食，以身作則陪她吃自己不愛的水果，以身教影響孩子的飲食習慣。此外，不少父母都會抱怨子女賴床，但阮德鏘卻選擇從孩子的角度去理解和思考。

他曾分享道：「小朋友在幼稚園階段，感覺像是每天回校玩樂，但突然間轉到一間新學校，換了一批新同學，還要像軍訓般早起。原本上下午課的模式變成全日制，一下子有誰能適應？所以我從她小學第一天開始，就陪伴她一步步習慣這個轉變，從賴床要抱她去洗手間梳洗，到現在只要一叫她就醒，讓她逐漸養成良好的習慣。」

阮德鏘的悉心照顧和陪伴亦沒有白費，女兒的考試成績從原本的30分進步至80分。對此，他曾在IG分享女兒獲學校頒發的「表揚信」，喜見愛女努力的成果。

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星二代阮德鏘｜專職湊女惹負評

阮德鏘轉型為「湊女公」後，曾遭部分網民嘲諷。他坦言，起初對此轉變也不太適應：「一下子要投入（迎送生涯），實在有點難接受。加上我的『樽鹽』（尊嚴）一向比較大樽，所以最初不少人以我的演出量來衡量，認為我『撈唔掂』，這確實讓我感到有點氣憤。」

太太林司敏特意為女兒挑選一件印有「你們玩吧，我爸沒錢了」的T恤，幽默感十足。對於外界的負評價，阮德鏘則笑言：「為了女兒，我並不介意別人的目光。只要對她有足夠的愛，所有事都並非不可能。」

星二代阮德鏘｜家底厚生活無憂

事實上，阮德鏘家底豐厚，巔峰時曾擁有10輛靚車，他與家人居住在8,000呎的豪宅，由於女兒熱愛游泳，他更特意在家中設置泳池，並聘請專人負責清潔及打理花園，名副其實是「富豪星二代」。

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