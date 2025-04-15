營養補充品｜4種營養補充品與薄血藥相沖增出血風險　益生菌和抗生素同服等如白食

【營養補充品／維他命C／薄血藥／益生菌／魚油丸】昨日提及不能同時服用的補充品，現續談服用補充品要留意之處：

一、維他命C和B12：維他命C會減少人體吸收和代謝維他命B12的量。

二、維他命E與薄血藥：維他命E具抗氧化特性，有助維持大腦、眼睛、皮膚和血細胞健康。但維他命E也是天然抗凝血劑，對於健康人士來說，有助防止心臟病的血栓形成。但若已在服用薄血藥（如Warfarin)，再服用維他命E的話，就變成雙重薄血，增加出血和流血不止的風險。

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三、銀杏萃取物與薄血藥：銀杏雖有補腎和止夜尿功效，但亦會抑制血液凝結，故若與薄血藥或抗血小板藥（如Aspirin、Clopidogrel）同服，或出現交互（interaction）作用而導致出血和流血不止。

四、Omega-3魚油丸與薄血藥：Omega-3魚油丸有益心臟健康，有助減輕體重和脂肪、視力下降和神經認知損傷，但它亦具有稀釋血液的潛力，故與薄血藥同服，或增加出血和流血不止風險。

五、薑黃與薄血藥：高劑量薑黃有稀釋血液作用，若與薄血藥同服，會增加出血和流血不止風險。故手術前七天，應停服維他命E、銀杏萃取物、Omega-3或薑黃。

六、益生菌與抗生素：益生菌富含有益細菌，有助消化和改善腸道健康。但抗生​​素對好菌壞菌一律殺絕，故益生菌和抗生素同服，等如白食益生菌。

七、水飛薊（Milk Thistle）與降血糖藥物：Milk Thistle是一種與雛菊有關的開花植物，是促進肝臟和心臟健康的補充品，還可降低血糖，故若正服用糖尿病藥物（降血糖），再服食Milk Thistle的話，或令血糖降得太低，出現臉色蒼白、顫抖、頭暈或頭昏眼花、冒（冷）汗、飢餓或噁心、心律不整或心跳過快、感覺虛弱，沒精力等低血糖危險徵狀。

建議：以上是「注定不能在一起」的七對，勉強絕對無幸福。兩者最好相隔兩小時才服用。

全文刊於《經濟日報》，原題為「勉強無幸福」