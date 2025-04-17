外遊注意丨消委會27款旅遊保險比較7款保費$200內　醫療賠償額可差1倍

【消委會／旅遊保險／醫療保額／投保前注意】外遊注意！消委會今日（15日）將市面27個單次個人旅遊保險比較，發現即使旅保保費相若，但不同計劃的「醫療費用」保障額可相差1倍，涵蓋保障範圍亦有所差別。除此之外，消委會亦發現部分個人旅保，長者及兒童最高賠償額較一般成人少，提醒大眾投保前要多作比較。

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消委會是次比較的27款旅遊保險計劃中，在亞洲地區的7天旅程方面，撇除個別公司會向76歲或以上人士收取較高的保費外，一般個人保費由$145至$509；全球地區的14天旅程，保費則由$241至$859。

當中7個保費低於$200的「亞洲地區7天」的旅遊保險，消委會發現即使保費相若，但不同計劃的「醫療費用」保障額可相差1倍，「醫療費用」的最高賠償額由 $250,000至$500,000不等;「海外住院現金津 貼」的最高賠償總額，則介乎$2000至 $5,000，差異頗大。

7款$200以內的旅遊保險醫療保額比較

是次調查亞洲地區7天保費低於$200的旅遊保險計劃詳情如下：

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蘇黎世保險有限公司 「自在旅遊」保險計劃 : 易選計劃 ；保費:$193(76歲以下) ；醫療費用保障額:$500,000

立橋保險有限公司旅遊保險 :旅遊75；保費:$168；醫療費用保障額:$500,000

立橋保險有限公司旅遊保險 :旅遊25；保費:$145；醫療費用保障額:$250,000

中國平安保險(香港)有限公司旅遊保險優閒計劃:計劃B；保費:$179；醫療費用保障額:$300,000

保特保險(香港)有限公司旅遊保險:計劃B；保費:$184；醫療費用保障額:$500,000

安盛保險有限公司 「卓越」豐盛優遊樂:至樂；保費:$180；醫療費用保障額:$250,000

安我保險有限公司Avo全球暢行旅遊保險:Lite；保費:$177；醫療費用保障額:$500,000

長者及兒童保障額不及成人 最多下調7成

是次調查的27款旅遊保險，消委會發現只有約33%(9款)不設承保年齡上限，所屬公司分別為「安盛」、「藍十字」、「保誠」及「蘇黎世」；「中國 平安」的承保年齡可達120歲;其餘計劃的最高承保年齡則介乎79 至85歲不等。

值得注意的是，即使長者及兒童大多支付與成人相同的保費，惟他們獲得的保障卻未必與成人相同，保險公司會將其保障額下調。11款計劃分別將70歲以上(視乎不同計劃)的受保人在「醫療費用」及「人身意外/ 個人意外」的最高賠償額，調低至成人保障額的25%至50% ;「保特」個人旅保則對71歲或以上和17歲或以下受保人的「人身 意外/個人意外」的最高賠償額劃一為$300,000，即分別只享有成人保障額的60%及30%；「蘇黎世」76歲或以上受保人的保障範圍及保障額儘管與成人相同，惟上述受保人所收取的保費，較成人高約27%至36%。

遇天災提前結束旅程賠不賠？

港人外遊，最關心莫過於外遊期間因遇上天災如遇上地震、海嘯想提前結束旅程，旅保是否會有賠償? 是次調查的27款旅遊保險，有25款旅遊保險都有提供 「取消旅程」及「提早結束旅程」保障，最高賠償額分別介乎$3,500至$50,000不等。惟每間保險公司的保障定義或有不同，一般包括自然災害、政治動盪、本港保安局就海外地區發出外遊警示、受保人直系親屬嚴重受傷或身故等。如非因保險公司指定的事故而取消或提早結束旅程，就有機會因不屬承保範圍而不獲賠償，所以投保前正定要細閱條款。

消委會提醒旅遊保險11個注意貼士

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建議消費者在確定機票及/或酒店住宿後應盡快購買旅遊保險，不宜留待出發前的最後 一刻才投保。

投保前注意保障範圍及每個保障項目的最高賠償額，如同行有長者或兒童，其保障範圍及最高賠償額或有不同;亦要留意部分項目(例如海外住院現金津貼)設有的每天賠償上限。

由於不同公司對各項保障的定義不盡相同，消費者應細閱條款及細則，避免只參考宣傳單張或小冊子

保險公司普遍提供多於1個保險計劃，消費者在比較不同計劃時不應只着眼於保費金額及單一項目的最高賠償額，更 應衡量各個項目對自己的重要性，保障旅程中可能遇到的風險

注意不保事項，例如未經保險公司同意自行安排緊急醫療運送服務、前往個別 地區或參與高危活動等

有些計劃不提供手機的遺失及損壞保障，建議消費者選擇最適合自己的保險產品

部分保險公司會提供付費的自選附加保障項目，如有需要亦可一併投保

旅程中如遇上交通延誤、人身意外或患病住院等突發事故，謹記保留書面證明或收據之正本，以便日後向保險公司索償

本文調查所列的賠償金額屬最高賠償額，正式的賠償金額須視乎實際情況，例如受保人傷勢的嚴重程度、過往的病歷 記錄、受傷的身體部位及治療方案等眾多因素而定，而且不同地區的醫療收費 差異甚大，如有需要,消費者或可考慮另 購涵蓋外地的醫療保險，以保障突然所需的醫療費用

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