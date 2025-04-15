學生津貼｜調查：逾半基層家庭將暫停課外活動　家長：只能叫女兒「唔好長肥」

政府財赤下取消2500元學生津貼，引起社會反彈，有調查發現幾乎全部受訪基層家庭均反對取消津貼。有超過一半家長稱會因此而暫停課外活動或補習班等支援，有家長更稱只能叫兩名女兒「唔好食咁多、唔好長肥」。

團體促請政府維持恆常化2500元津貼，減輕家庭開支負擔和照顧者的精神壓力。

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照顧照顧者平台和關注學童發展權利聯席在3月底至4月初以問卷訪問1,282名基層家長，所有受訪者均有領取需要入息審查的政府資助，其中44.2%受訪家長的子女有領取全額學生資助，24.9%有領取綜援。調查中，98.3%受訪家長不同意政府取消學生津貼。53.9%家長表示，當局應維持恆常化2500元學習津貼，另外44.5%受訪家長則支持反建議當局將津貼範圍收窄至綜援和獲學生資助的學生。

育有3名子女的何太，其長子和次子分別就讀中三和小一，並分別患過度活躍症和發展遲緩，家庭月入只有1.5萬元。她表示，兩名兒子的教育開支每月約3,000元，涉及參加興趣班和補習費用，2,500元學生津貼有助他們發展個人興趣，身為家長亦因為津貼可幫補收入，減低了精神壓力。

何太透露，隨着政府公布取消學生津貼，只得從課外活動和補習中作出取捨，只能維持長子的英文補習班，以及次子的手工和繪畫興趣班，長子的跆拳道班和游泳班，以及幼子的游泳班都只好取消，坦言擔心影響有過度活躍症的長子「放電」發洩精力，並引述兩名兒子得知消息後均感到失望。對於教育局早前表示，取消學生津貼後，有需要的家庭仍可透過其他津貼獲資助，正領取全額學生津貼和在職家庭津貼的何太認為，相關津貼難以抵銷開支。

上水居民May一家四口家住公屋，靠丈夫一人收入維持生活開支，其長女剛升讀副學士，幼女正就讀中學，平時亦有學習乒乓球，目前有領取半額書簿津貼。May稱，2,500元學生津貼一般用作購買乒乓球裝備，以及學校日常開支，例如校服及書包等。如今政府取消津貼，她指長女升讀副學士後家庭開支增加，將難以為幼女添置運動裝備，目前亦要照顧女兒情緒，避免她因見到其他同學有更好、更新裝備而感到失落。May直言，目前只能叫兩名女兒「唔好食咁多、唔好長肥」，否則若要再買新衣服，也是一筆開支。

關學聯成員黃敏靈表示，取消津貼除了加重家庭負擔，對於有特殊教育需要（SEN）的學生家庭更是百上加斤。調查發現有超過兩成家長表示或需因取消津貼而暫停子女的SEN治療和訓練課程。她指出，SEN學童一旦未能接受治療或訓練，將影響他們的學習和社交發展，繼而影響他們的成長。

照顧照顧者平台成員黃樂容表示，當局應維持恆常化的2500元學生津貼。她形容學生津貼是家長滿足子女需求的重要資源，亦有助緩解照顧者因經濟因素帶來的壓力。關學聯成員張敏則指出，當局取消津貼前未有廣泛諮詢，引起大量反對聲音，期望當局能與關注團體會面，聽取基層家庭的意見和目前面對的困難。

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