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港鐵乘客｜鄉音夫婦BB籃放凳被指霸位　乘客影相網絡公審反被罵

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撰文： 王月明

發布時間： 31 分鐘前

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鄉音夫婦BB籃放凳被指霸位，港鐵乘客影相公審網民無奈慨嘆：放BB落地？

【嬰兒 / 霸位 / 港鐵】在外遇到老人小孩，應適當包容；要帶剛出世的小嬰兒外出，不少父母會選擇將其放在BB籃中，避免不必要的磕碰，亦能令寶寶更加舒適躺平。

近日，有港女在Threads發相，直指自己日前乘搭港鐵時，見到一對鄉音男女將BB籃放在座位上，控訴兩人霸位；惟網民卻認為對方無錯，反問樓主：「有咩問題？」、「放BB落地？」。

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1對男女乘搭港鐵，將BB籃放在座位上。（取自Threads）

港鐵乘客｜港女公審夫婦放BB籃霸位

樓日表示，日前乘搭港鐵時，見到有操鄉音女子帶著嬰兒「霸幾張凳」，而同行還有1名疑是寶寶父親的男子，「幫佢（女子）守住個位唔俾人坐？」。

據圖片可見，1名帶著帽子及口罩的女子，坐在列車靠近車門的座位，正在照看BB籃內已熟睡的嬰兒；另一側相信是樓主所說的男子，提著BB籃的把手；目測BB籃佔用了1人位。

點擊圖片放大
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港鐵乘客｜網民駁斥港女：有咩問題？

此事引起網民熱議，不少人認為將BB籃放在座位上不無問題，返指樓主應該有所寬容，「其實睇嚟係冇問題㗎，做人多份寬容會開心少少」、「有咩問題？唔通放BB落地？」、「個BB似係初生，算啦，叫個BB企讓位畀你坐咩，你真係離譜」、「我覺得冇問題喎……唔好因為人哋有口音就影人相鬧人，畀啲同理心」、「我只係睇到坐2個位，幾時霸幾張？BB就放過人哋啦」、「拿住B籃嗰個人已經無座啦喎，一個老人家拿住個BB嘅籃其實都唔輕的，唔通你想人放喺地？」

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