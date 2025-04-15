消委會｜沐浴球5成樣本有致敏香料　建議浸浴不多於15分鐘

日常閒時若可享受浸浴，可以放鬆紓壓和療癒身心。消費者委員會測試了市面上17款沐浴球樣本，5成樣本（9款）檢出香料致敏物質，其中7款檢出1種香料致敏物質，濃度均低於0.01%，2款則高於此濃度。其中8款內藏「小禮物」，而所有小禮物含細小部件，存在讓幼童誤吞以致窒息的風險，但其中5款並沒有以中文或英文標示適用年齡及相關安全警告字句。

9款檢出香料致敏物質

消委會從不同零售點搜集了17款沐浴球樣本，每包裝售價介乎12至299元，每個沐浴球售價則由12至100元，相差逾7倍。是次測試參考歐盟《化妝品條例》的標準，為樣本進行化學安全測試，及參考歐洲玩具安全標準EN71-1為小禮物進行機械和物理性能的安全測試。

是次化學安全測試涵蓋歐盟現行《化妝品條例》規管的28種香料致敏物質，結果顯示9款檢出香料致敏物質，其中7款檢出1種香料致敏物質，不過檢出濃度均低於0.01%，根據歐盟要求毋須於成分列表中標示。

其中2款沐浴球的香料致敏物質超標，分別為Shiok Shop的「泡泡炸彈-檸檬馬鞭草」檢出4款香料致敏物質，當中的苯甲酸苄酯濃度分別達0.024%，高過歐盟規定濃度的0.01%。至於DANI Naturals 「Bath Bomb-Coconut Hibiscus」苯甲酸苄酯濃度有0.36%，同樣超出規定。

每人敏感程度不同 建議浸浴後沖身

消委會總幹事黃鳳嫺解釋該香料並非高風險致敏物，為屬於歐盟規定的28種香料致敏物中其中的香料，而物質濃度不高，而且在浴缸中「稀釋咗溝淡咗」。她指由於每個人的敏感程度不同，如果有敏感情況應諮詢醫生意見。她又建議使用時浸浴不宜超過15分鐘，以及再次沖身，以沖走香料和保持清潔。

她特別提醒，參考丹麥組織的研究，如果兒童對一種香料有過敏反應，可以「一世」對該物質敏感，提醒家長需要留意。

▲ 部份沐浴球內附小物件。（梁偉榮攝）

5款未有以中文或英文標示適用年齡

部分沐浴球產品內附趣味小禮物，或吸引兒童把玩。是次測試有8款樣本內藏「小禮物」，當中7款的小禮物於沐浴球溶於水後才浮出來，其餘1款所附的小禮物為浴室牆貼，與沐浴球載在同一包裝袋內。不過，當中5款未有以中文或英文標示適用年齡或「不適合3歲以下兒童使用」等相關警告字句，而該5款樣本所附的禮物均屬細小部件，並未符合EN71-1中擬供予36個月以下兒童玩具不可含細小部件的要求。

該5款為：

Sanrio「Sanrio Characters Bath Ball （Egg）-Grape Aroma」 $45

San-tan「Arctic Animal Bath Ball」$12

San-tan「Donpen Bath Ball-Soda Scented」$29

Skater「Disney Bath Ball」$53

SK Japan「Shinkansen Bath Ball」$55

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