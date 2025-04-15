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職場生存法則｜返工最怕俾人恰？　簡單4招採取主動在職場穩佔上風

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發布時間： 50 分鐘前

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返工最怕俾人恰？簡單4招採取主動，在職場穩佔上風。

【職場文化/職場生存法則/職場生存之道】當你在職場打滾了幾年，你會發覺有些人即使職級收入和你差不多，但在互動之間總佔領上風。今天半宅職薯就和大家分享四招，讓你處處佔上風。

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1. 碰面時主動打招呼

當你在街上或者工作場所遇到認識但不太相熟的工作夥伴，你可能會怕尷尬，於是低頭行路，或者拿出手機集中精神看，以避免不知應該談甚麼的尷尬狀況。但經驗告訴我，你看到他，他也有機會看到你。今天不打招呼，會讓下一次正式見面時候更尷尬。

所以你應該主動打招呼，然後說一兩句簡單問候說話，例如：「真是湊巧，你也來附近工作嗎？」，或者簡單一句：「早晨，你今日幾好嗎？」。對方見你主動，也自然會和你寒暄一兩句。

當然，你可能會擔心認錯人尷尬。但不用擔心，如果認錯人的話，這個尷尬場面只有你和一個不會再相見的陌生人知道。

2. 聚會時當一個連結者

當你出席工作或商務相關的聚會，總有機會遇到一些比較內斂的參與者，不知如何融入活動。

你在這時可以充當一個連結者，主動介紹這些內斂的人給其他你熟悉的朋友夥伴，幫大家簡單互相介紹，讓他們打開話題。那麼你便充當了一個連結者，而當你識得人多，便會有更多人希望識你。

3. 和同事單獨入𨋢時主動打開話題

如果你在公司大樓單獨和另一位不太相熟的同事入𨋢，你可能會覺得完全不說話又不是，要說話又不知談甚麼好。我建議你主動打開話題，因為這等於搶先主導話題，控制談話的方向。

舉例來說，你在早上出門的時候太忙亂，衣著配搭太隨便，而擔心被人正面談論。你可以主動說：「最近忙碌嗎？」、「希望今日公司開會不要開太久啦！」，諸如此類的說話引導話題。

4. 在討論時引述數字理論或書本

當幾位工作夥伴在討論工作話題的時候，總有些人顯得比其他人更權威，主導着討論過程。其實，權威是可以借回來的。

在適當時候引用數字、理論、或者看過的書，都可以大大增加你的說服力。數字越精確，說服力越強，例如「13672」、而不是「大概萬多」。而引用理論或者書本時，最好引用一些當時只有你最熟悉的內容。例如你是心理學畢業的，便引述心理學的理論，卻不是你不精通的經濟理論，以免被其他高手反駁。

結語

其實處處佔上風的精髓，在於處處採取主動。起初嘗試時，你可能會擔心場面尷尬，但我可以告訴你，當十次嘗試只換來三次尷尬的時候，你會對自己越來越有信心，而隨著你信心提升，你的氣場便會加強，成功佔上風的機會便會增加。到最後，你便真的可以處處佔上風了。

筆者簡介

半宅職薯

企業培訓師。深信 職場生存有方法，管理上位有心法

半宅職薯 － 企業培訓師

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撰文 : 半宅職薯 企業培訓師

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