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AI工具實測｜簡單3步圖片生成動畫AI！　免VPN用手機都整得【附完整教學】

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

簡單3步圖片生成動畫AI！免VPN用手機都整得！

【吉卜力/AI圖像生成】近期AI圖像生成掀起吉卜力風潮，而新一代「Hailuo AI」（海螺AI）更突破靜態框架，能將照片轉化為動態影片。「Hailuo AI」三大優勢：支援全中文介面、免VPN直接使用、手機電腦雙平台兼容，本文將從註冊到進階技巧以及如何輕鬆輸入指令生成影片，完整地解析操作流程。即睇如何使用AI生成影片！

AI工具實測︱Hailuo AI 百度百科旗下初創科技公司推出

「Hailuo AI」是影片生成AI。由內地百度百科成立的人工智能科技公司-MiniMax 推出。「Hailuo AI」通過使用先進的AI驅動技術自動化影片製作過程，令製作及編輯影片更加容易。簡化了製作影片的工作流程及所需的時間。「Hailuo AI」提供雙模式選擇 :第一個是製作影片功能：由圖片轉換成影片（支援動態分鏡指令）;第二個是生成圖像功能：文章生圖功能（適合無素材時使用）。本次實測主要使用第一個功能。

AI工具實測|生成動畫影片步驟

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家庭治療師｜林永和醫生指父母教仔要慎言　5類說話最易傷害孩子自尊心

步驟1：快速註冊

打開瀏覽器，前往「Hailuo AI 官網」，點擊右上角 Sign In，建議選擇Google/Apple帳號一鍵登入。要留意，免費版用戶在首次註冊後，會獲贈1000點數，而點數必須在3日內使用。

步驟2：生成影片

進入製作影片頁面，上載需要生成影片的圖像並按你需要輸入生成指令。

例如：

請將這張圖片變成一個時長約 6 秒的影片，內容如下：

1. 前 2 秒，父母用手做出愛心形狀，微笑對著鏡頭。

2. 接下來 2 秒，孩子在中間微笑，雙手做出心形的手勢。

3. 最後 2 秒，三人一起對著鏡頭說「我們愛你！」並保持微笑。

步驟3：耐心等待並下載影片

生成AI影片需時，請大家耐心等待！（大約等待10至15分鐘）在影片完成後，免費版用戶可下載附水印的影片。

AI工具實測︱影片生成的指令可以使用其他AI工具生成

另外也可以使用其他AI工具幫助編寫影片生成的指令，以下推薦幾款AI工具：

  • ChatGPT
  • Poe
  • Deep Seek

延伸閱讀：

吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多

吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】

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