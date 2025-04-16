健康危機｜美女網紅空腹9小時後食海鮮BBQ　高燒12日身體多處潰爛險死

【網紅／發燒／女網紅/潰爛】飲食作息與健康息息相關！內地一名網紅上月在空腹9小時食海鮮BBQ後，突然開始發高燒、身體多處潰爛險死，求醫經歷12日才驚險退燒。她於影片中指出，醫生認為她是因為免疫力下降，受感染導致免疫失調誘發病情，之後仍可能有復發風險，呼籲大眾平日應要注意生活3大關鍵，減低病發誘因。

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綜合內媒及《齊魯晚報》報道，內地百萬網紅「拜拜」周五（11日）分享上述經歷，指自己於3月1日開始持續發燒，燒了整整12天，最高燒到42度，身體上出現了很多潰爛傷口。醫院為她多次進行化驗後，仍無法查出原因，當時醫生表示「拜拜」體內一定有感染，惟做了所有檢查後仍查不出病因。

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健康危機｜高燒12日不退 醫生要求簽署病危通知書

由「拜拜」描述及分享的影片中可見，她病發時面色青白、出現全身痙攣、心臟狂跳、胃痛到幾乎無法進食，同時手腫得無法放入留置針，因此院方需要每日手動置入3次針，才將5升水分打入她的身體。「拜拜」表示，當時父母被醫生叫出房外，要求簽署病危通知書，而她則是躺在床上想著如何寫遺書：

（我）感覺自己的命快要沒了，爸媽被拉出去簽了病危通知書。

由於病情一直未有改善，期間醫生曾多次到病房內問診、討論用藥方案，又頻頻進行抽血、切組織檢查等，最終終於成功在12日後退燒。

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健康危機｜3大生活習慣恐增炎症風險

由於事發當日「拜拜」先一直餓著、前開了9小時車，之後才吃了一頓海鮮BBQ。醫生認為她是因為燒烤導致胃潰瘍，再加上本身免疫力下降、受到感染所導致免疫失調，才誘發嚴重病情。她續指，醫生問診後，提出以下3點生活習慣恐增炎症風險，相信她是因此誘發病情：

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醫生又強調，她的病情無法治癒，仍有復發的可能性，「拜拜」表示自己經歷這場大病後，開始非常關注健康，又向網民表示：

希望大家不要像我一樣，經過一場大病後，才能悟出這麼簡單的道理。

同場加映｜健康飲食習慣

巴西研究團隊早前曾發布研究報告，指過量進食「超加工食品」，除會令人變得肥胖外，還會令認知能力及記憶力下降，對身體造成不可逆轉的傷害，其研究結果顯然地表明了進食超加工食與患上認知障礙疾病的直接關係。研究團隊更給出健康建議：

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資料來源：齊魯晚報、抖音@拜拜

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