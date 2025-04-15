香港健齒週 2025｜牙周病及牙齒脫落恐增認知障礙風險　牙醫學會推免費口腔檢查+增值服務助市民及早處理問題

【香港健齒周2025/香港愛心牙科增值服務計劃/牙周病/認知障礙/口腔健康】口腔健康原來與認知能力息息相關！近年有研究顯示，牙周病及牙齒脫落會增加患上認知障礙症的風險，而根據本港衞生署最新數據，本港35至44 歲人口中，患嚴重牙周病比率高達 14.8%，近9成有牙齒脫落。有見及此，香港牙醫學會將於4月24至29日舉行「香港健齒週 2025」免費為全港市民提供口腔檢查、諮詢及按臨床診斷提供 X 光檢查服務，之後亦會推出「香港愛心牙科增值服務計劃」，為長者送上牙科服務優惠提醒及鼓勵長者定期進行檢查及基層牙科護理，預防牙患。

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香港健齒週 2025｜口腔健康影響認知能力

香港牙醫學會表示：「根據世界衞生組織報告，口腔健康狀況差是導致多種身體健康問題的主因，當中包括認知障礙症。」認知障礙症的影響深遠，世衞指出，全球約有5,000 萬人患認知障礙症，為全球第七大死因，也是長者殘疾和依賴的主因；除了影響長者，這個病亦會影響其家人、照顧者以及整個社會。醫務衞生局預計，2039年本港60歲或以上患認知障礙症人數將超過33萬人，當局亦引述近期研究指出，長者如能保存牙齒及保持良好口腔功能，有助維持認知能力及減慢衰老速度 。

香港健齒週 2025｜研究：牙周病及牙齒脫落增認知障礙風險

那麼，甚麼是牙周病？牙周病是常見的慢性感染性和發炎性口腔疾病，香港牙醫學會表示：「不少人以為牙肉發炎只是一 般熱氣所致，掉以輕心，但可能已患有牙齦疾病如牙周病，或會增加認知障礙症風險」。有研究指，慢性牙齦疾病會讓細菌及發炎分子透過血液傳至大腦，或是導致認知障礙症的其中原因。此外，有研究分析，牙齒脫落可能導致咀嚼出現問題及營養不良有關，而咀嚼能力下降亦可能導致認知能力下降。

香港牙醫學會引述兩項於 2021 年在醫學期刊發表的綜合分析研究，顯示牙周病患者出現認知能力受 損風險為正常的 1.77 倍，中至嚴重牙周病患者出現認知障礙症更是正常的 2.13 倍；至於每脫落一隻牙，則分別增加認知能力受損風險1.4%及認知障礙症風險1.1%。

香港健齒週 2025｜35至44歲港人日後或因牙患增4.9萬宗認知障礙症個案

政府早前發表口腔健康調查 2021 報告，以 35-44 歲年齡組別作為成年人口腔健康狀況的指標監察組別，當中14.8%患有嚴重牙周病，且多達86.2%有牙齒脫落，平均失齒3.1顆。對應政府統計處數據，即 35至44 歲港人中近 17.3 萬人患嚴重牙周病，該年齡段有牙齒脫落的人口更超過100 萬。從上述研究及數據可推算，現時 35至 44 歲的港人日後或因牙患而增加 48, 741 宗認知障礙症個案，情況令人憂慮！

香港健齒週 2025｜免費檢查口腔照X光

為慶祝香港牙醫學會成立七十五周年，以及響應 FDI 世界牙科聯盟（FDI World Dental Federation）世界口腔健康日（World Oral Health Day），並藉以提升普羅大眾對護理牙齒和口腔健康的關注，幫助港人及早處理牙齦及口腔問題，減低認知障礙症風險。香港牙醫學會將於4 月24至29 日舉行「香港健齒週 2025」，參與牙醫將免費為全港市民提供一次口腔檢查及口腔健康諮詢，並按臨床判斷提供X光檢查服務。至於參加資格，學會就介紹：「只要持有效香港身份證明文件的市民即可參與是次活動，而所有香港註冊牙醫則以自願性質參與，將於牙科診所外貼上『香港健齒週2025』標貼，以便巿民預約及應診。有關計劃及申 請詳情，可瀏覽香港牙醫學會網頁www.hkda.org，或致電查詢熱線 2729 5008。」

香港健齒週 2025｜香港愛心牙科增值服務計劃

為促進港人口腔健康，達至「早發現、早治理」，香港牙醫學會建議巿民每 6至12個月進行一次口腔檢查及洗牙，與政府近年推出的《基層醫療健康藍圖》方向一致。作為學會成立七十五周年的另 一亮點慶祝活動，以及響應政府推出的基層醫療健康政策，緊接「香港健齒週 2025 」全港大型牙科活動，學會更首次推出「香港愛心牙科增值服務計劃」，將愛心繼續延展至關懷及服務長者。

計劃對象為全港 65歲或以上長者，全港參加長者醫療券計劃的註冊牙醫將自願參與是次項目，並在牙科診所外貼上「香港愛心牙科增值服務計劃」標貼，以便巿民預約及應診。計劃將於 5 月 1 日開始，為期1年；長者在5月1日開始的6個月內，在同一位參與計劃的香港愛心牙醫累計使用醫療券HK$1,000或以上接受基層牙科服務（包括牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等），愛心牙醫便會向該長者提供額外HK$500等額的牙科增值服務，可於 2026 年 4 月 30 日或之前，於同一牙醫的牙科診所接受任何牙科服務時使用。

學會補充：「是次計劃是配合現行的長者醫療券獎賞先導計劃，為長者提供雙重經濟誘因，即長者在 同一年度累計使用至少 HK$1,000 醫療券於特定基層牙科服務，除醫健通系統自動發放 HK$500獎賞至其醫療券戶口外，連同愛心牙醫發放的HK$500等額的增值服務，長者只需使用 HK$1,000 醫療劵，即可獲得 HK$1,000 醫療券獎賞及牙科增值服務。需要注意的是，愛心牙醫發放的HK$500 牙科增值服務只會記錄於及適用於該牙醫的牙科診所，並不會顯示在醫健通系統內。」

嚴重牙齦疾病和牙齒脫落不可逆轉，市民應注重口腔健康，避免影響日常生活，減低日後患認知障 礙症風險及對個人、家庭和社會構成潛在及沉重負擔。學會呼籲全港市民及牙醫踴躍參與「香港健齒週2025」，亦提醒及鼓勵長者定期到牙科診所檢查及進行基層牙科護理，預防牙患，呼籲 長者及全港牙醫積極參與「香港愛心牙科增值服務計劃」。

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