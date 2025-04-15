  • 32°C
香港時間：2025415日 (二) 15:18

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地震自救｜外遊遇地震住酒店應否馬上逃生？　資深空姐教自救攻略

醫健人物

撰文： 藍海寧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

外遊遇地震應否馬上逃生？資深空姐教自救攻略。

【地震逃生／地震自救】執勤多年，我大概經歷過七至八次地震，當中六次是入住酒店時遇到。早期經驗不足，以為自己睡眠欠佳或貧血，所以忽然身體失平衡，天旋地轉。

又試過在半夜好夢正濃，突然感到整張床左搖右擺，誤會被猛鬼來襲。驚魂甫定，亮燈查看，發現掛在衣架上的制服也在微微搖晃。連忙打開電視，看到地震的警報。

地震來時，酒店是否一定會馬上響起逃生警報？不是。以上提到的兩次地震經歷，當時酒店都沒響警報，所以我才有所誤會。

現今資訊發達。若有所懷疑，上網查看，便馬上一目了然。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽強化臀肌

地震發生在瞬間，保護自身安全，應立即採取「蹲下、掩護、穩住」的姿勢。蹲下是降低重心，避免在地震中跌倒；掩護是用枕頭或手臂保護頭和頸，或躲到床側或堅固的桌子下，遠離玻璃窗；穩住是抓住固定物如床架，直到地震停止。

確定是地震了，是否應馬上逃生？未必，因為你根本不知道地震對身處的建築物造成怎樣的傷害，例如樓子是否已經傾斜，或某些樓層發生了火警。除非地震來得非常凶險，整幢大樓開始坍塌，不立即逃生便只有死路一條。

震動停止後，馬上評估環境，快速判斷，冷靜行動。聞到煤氣味或燒焦味，聽到警報，看到建築物嚴重裂開或感到傾斜，便要立即撤離。若室內建築結構完好，把手放在大門上沒感到溫熱，便可打開門查看，若顯示一切正常，便可留在室內，了解最新情況後才決定是否需要逃生。撤離時只能走樓梯，絕對不可使用升降機。

到外地旅遊時，應抽空參觀地震防災館，親身體驗地震和學習如何求生。

全文刊於《經濟日報》，原題為「地震必然有警報？

健康問題 地震 貧血

最高瀏覽

七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律