地震自救｜外遊遇地震住酒店應否馬上逃生？　資深空姐教自救攻略

【地震逃生／地震自救】執勤多年，我大概經歷過七至八次地震，當中六次是入住酒店時遇到。早期經驗不足，以為自己睡眠欠佳或貧血，所以忽然身體失平衡，天旋地轉。

又試過在半夜好夢正濃，突然感到整張床左搖右擺，誤會被猛鬼來襲。驚魂甫定，亮燈查看，發現掛在衣架上的制服也在微微搖晃。連忙打開電視，看到地震的警報。

地震來時，酒店是否一定會馬上響起逃生警報？不是。以上提到的兩次地震經歷，當時酒店都沒響警報，所以我才有所誤會。

現今資訊發達。若有所懷疑，上網查看，便馬上一目了然。

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地震發生在瞬間，保護自身安全，應立即採取「蹲下、掩護、穩住」的姿勢。蹲下是降低重心，避免在地震中跌倒；掩護是用枕頭或手臂保護頭和頸，或躲到床側或堅固的桌子下，遠離玻璃窗；穩住是抓住固定物如床架，直到地震停止。

確定是地震了，是否應馬上逃生？未必，因為你根本不知道地震對身處的建築物造成怎樣的傷害，例如樓子是否已經傾斜，或某些樓層發生了火警。除非地震來得非常凶險，整幢大樓開始坍塌，不立即逃生便只有死路一條。

震動停止後，馬上評估環境，快速判斷，冷靜行動。聞到煤氣味或燒焦味，聽到警報，看到建築物嚴重裂開或感到傾斜，便要立即撤離。若室內建築結構完好，把手放在大門上沒感到溫熱，便可打開門查看，若顯示一切正常，便可留在室內，了解最新情況後才決定是否需要逃生。撤離時只能走樓梯，絕對不可使用升降機。

到外地旅遊時，應抽空參觀地震防災館，親身體驗地震和學習如何求生。

全文刊於《經濟日報》，原題為「地震必然有警報？」