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消委會旅遊保險2025｜保費相近惟醫療保額相差達1倍　兒童長者與成人同價惟保額調低75%

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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消委會檢視11間保險公司提供的27份旅遊保險計劃內容。（資料圖片）

復活節長假期將至，不少外遊市民或會購買旅遊保險。消委會檢視11間保險公司提供的27份旅遊保險計劃內容，發現保費相近的計劃，成人「醫療費用」保額最多相差1倍。此外，逾9成計劃會調低長者及兒童在「醫療費用」及「人身意外／個人意外」保額，最多調低75%。

消委會近年接獲關於旅遊保險的投訴數字現升勢，由2022年的12宗，在全面復常的2023年大幅升至66宗，2024年更多達90宗，今年首季則錄11宗。

消委會在2至3月於11間保險公司網站搜集資料，涵蓋27個單次個人旅遊保險計劃。以亞洲地區的7天旅程而言，撇除個別保險公司會向76歲或以上長者收取較高保費，個人保費由145元至509元；至於全球地區的14天旅程，則由241元至859元。

調查顯示，除了其中1間只提供1個計劃，其餘10間均分別提供2至3個不同保障範圍的計劃供選擇，而同一間保險公司提供的不同計劃，一般保費愈高，保障範圍愈大，保障項目的最高賠償額亦會相應較高。不過，不同保險公司之間即使保費相若的計劃，保障額及保障範圍的差異亦可以很大。

以亞洲地區7天保費低於200元的7個計劃為例，比較各計劃的成人「醫療費用」最高保障額，介乎25萬元至50萬元，最多相差1倍；其中「蘇黎世易選計劃」更有較多不承保項目，包括「行李及財物」、「個人金錢及旅遊證件」、「延誤或受阻」及「租車自負額」等；只有「保特計劃B」及「立橋旅遊25及旅遊75」兩個計劃分別承保手機和電腦設備的損壞及遺失，最高保障額分別為2,000元和5,000元。

此外，消委會提到，長者及兒童即使大多支付與成人相同的保費，惟他們獲得的保障卻未必與成人相同。92%、涉及22個旅遊保險計劃均調低長者或兒童的「醫療費用」或「人身意外／個人意外」最高賠償額，當中以「中國平安」設下較多限制，該公司提供3個計劃均將75歲或以上長者及17歲或以下兒童的「醫療費用」、「其他意外」、「行李延誤」及「取消旅程」等項目的最高賠償額調低至成人的50%；另1間公司的2個計劃則對71歲或以上長者及17歲或以下兒童的「人身意外／個人意外」最高賠償額劃一為30萬元，即分別只及成人保障額的60%及30%。儘管有3個計劃向長者提供與成人相同的保障，卻收取較成人高約27%至36%的保費。

消委會表示，理解業界此舉或出於風險考量，但消費者購買旅遊保險時或未能熟悉箇中分別，建議業界定期檢視旅遊保險對長者及兒童涵蓋的保障項目是否足夠。

另外，近期亦有市民擔心到東南亞旅遊時的人身安全，是次調查中只有1間保險公司的3個計劃提供「綁架及勒索」保障，每宗意外每天賠償最高500元，總賠償額最高1.5萬元，但必須報警並向警方索取報告，才能提出索償申請，其他保險公司均建議受保人的家屬聯絡本港入境處、警務處或相關領事館尋求協助。另外，如受保人外遊期間因感染新冠病毒引起的傳染病，只有1間公司的3個計劃列明不會保障該項疾病。

消委會提醒市民，不同保險公司對各項保障的定義或有不同，應細閱保單條款作確認，不應只着眼於保費金額及單一項目最高賠償額；並需注意不承保事項，若有長者或兒童同行，應留意其保障範圍及最高賠償額或有不同。

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