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脊椎健康｜《哈利波特》55歲男星頸椎劇痛急送院　切4節頸骨保命險終生癱瘓

健康資訊

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

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【頸椎受傷／脊椎健康／哈利波特／食死人】55歲英國男星在《哈利波特》系列電影中飾演「食死人」組織成員，近日因頸椎嚴重受傷接受緊急開刀手術，一度病危，醫生術前曾警告若手術失敗，他有可能會終生癱瘓。

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脊椎健康｜急開刀切除4節頸骨保命

根據《每日郵報》報道，55歲英國男星Nick Moran，曾在《哈利波特》系列電影中飾演食死人成員Scabior，近日因健康問題接受緊急手術，之前一度留院ICU接受觀察，目前已經出院回家休養。據悉他因突發疾病命危，才必須立刻動刀救命，但具體病情未有公開。

Nick Moran的好友在Instagram上透露病情，指他先前因為頸椎疼痛不止，無法說話及行走。當時其女友Sienna Guillory曾勸他求醫，但起初Nick Moran未有正視問題的嚴重性，認為熱敷痛處就足夠。後來他疼痛難耐到急症室就醫，當時醫生發現其脊椎神經被壓迫，若不及時治療，可能會永久殘疾，甚至死亡。Nick Moran隨即被安排進行緊急手術，先將脊椎切開，再切除頸部4塊骨頭，換上人造骨頭保命。手術非常成功，Nick現已出院回家休養。

Nick Moran最廣為人知的角色，是在《哈利波特—鳳凰會的密令》及《死神的聖物》中飾演追捕哈利波特的食死人Scabior。據悉，他同時亦是知名劇作家與導演，原定參與下月倫敦西區舞台劇排練，現已暫停所有工作，專心養病。不少過往曾合作的演員且好友亦有發文為他打氣，包括在《哈利波特》中飾演馬份的Jason Isaacs。

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