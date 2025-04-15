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結業潮︱小雄批發全線門市結業　凡購滿$80可享全單9折街坊嘆不捨

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 60 分鐘前

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小雄批發全線實體店結業。

【結業潮/小雄批發】香港經濟不景，吉舖愈來愈多，受北上消費影響，很多商戶都捱不住結業！成立於2016年的小雄批發，最近宣佈全線結業，下月起關閉葵芳店及灣仔店，並推出有結業清貨優惠，凡購滿$80可享全單9折！

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校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

小雄批發成立於2016主要售賣歐美貨品，是一間提供個人護理用品的零售批發店。高峰期在港擁有6間分店，最後餘下兩間葵芳店及灣仔店，不過最終都難途全線結業，店方在facebook宣佈，5月5日結束營業葵芳店；5月20日結束營業灣仔店。

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小雄批發表示感謝您多年來的支持與厚愛！雖然實體店即將結業，但大家仍可以在HKTVMall網店上購買產品。除此之外，小雄批發由即日起所有分店將會有結業清貨優惠，凡購滿$80可享全單9折！

小雄批發的產品非常多元化，有外國日用品、化妝品及美妝工具、玩具等，難怪很多街坊嘆不捨:「從英國回來之後一直都很喜歡到店舖買一些以前用的日用品，真的很可惜...」、「唉！世界末日」。

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