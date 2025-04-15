結業潮︱小雄批發全線門市結業　凡購滿$80可享全單9折街坊嘆不捨

【結業潮/小雄批發】香港經濟不景，吉舖愈來愈多，受北上消費影響，很多商戶都捱不住結業！成立於2016年的小雄批發，最近宣佈全線結業，下月起關閉葵芳店及灣仔店，並推出有結業清貨優惠，凡購滿$80可享全單9折！

最新影片:

小雄批發成立於2016主要售賣歐美貨品，是一間提供個人護理用品的零售批發店。高峰期在港擁有6間分店，最後餘下兩間葵芳店及灣仔店，不過最終都難途全線結業，店方在facebook宣佈，5月5日結束營業葵芳店；5月20日結束營業灣仔店。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

小雄批發表示感謝您多年來的支持與厚愛！雖然實體店即將結業，但大家仍可以在HKTVMall網店上購買產品。除此之外，小雄批發由即日起所有分店將會有結業清貨優惠，凡購滿$80可享全單9折！

小雄批發的產品非常多元化，有外國日用品、化妝品及美妝工具、玩具等，難怪很多街坊嘆不捨:「從英國回來之後一直都很喜歡到店舖買一些以前用的日用品，真的很可惜...」、「唉！世界末日」。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

相關新聞:

美心優惠｜美心首推宵夜時段8折優惠 學生長者晚市堂食外賣限時85折

MUJI優惠︱無印良品一連11日全場9折 服飾/零食/家品最平$11起

內地兩餸飯｜內地食店「蒸瀏記」首進駐銅鑼灣小碗菜$9起 聘收銀員月薪高達呢個數？

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】