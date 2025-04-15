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靚太安樂窩｜詹朗林近千萬購入3房海景單位　花80萬大翻新打通廳房1位置藏聚財格局

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

詹朗林去年購入將軍澳3房海景單位，並花了近5個月大翻新新居！

【詹朗林/JJ/主持/身心靈療癒師】由金融才俊轉跑道當主持人，再成身心靈療癒師的詹朗林（JJ），早於2009年已賺到第一桶金購入油塘海景單位，這亦是他的第一個物業，那年JJ不過是20出頭的小伙子，不過很快他便賣掉物業，自此一直租屋住。時光荏苒，至去年底JJ才再次置業，買入3房2廁將軍澳海景單位，這一天他專程為TOPick觀眾開箱新居！

詹朗林去年購入三房海景單位（越玲瓏攝）

靚太安樂窩｜詹朗林相隔15年再度置業

JJ經歷金融海嘯後，2009年購入第一個物業，他形容當時的寓所擁無敵大海景，但坐向西，夏天非常悶熱，加上入住後諸事不順，又突然有資金需要，因此很快便賣掉物業，這十多年來都是租屋住，成為「無殼一族」，至去年底才再次置業，花近1,000萬港元購入3房2廁將軍澳海景單位，並花了4、5個月大翻新新居！

由於現時經濟不景氣，樓價大跌，問到為何選擇這個時候再「上車」？JJ表示過去的日子，租金使費已花掉200多萬元，彷彿為別人供樓，反而樓價跌，他認為自己是買來自住，不用太擔心樓價問題，而且對這個單位可算一見鍾情，於是決定入市。

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詹朗林家居｜將3房2廁格局改為2房1廁

JJ將原本的3房2廁格局改為2房1廁，全屋最大工程可算是將其中一間房間跟大廳打通，JJ指一指打通的房間說：「這裡是打通了，本身這裡是房間，因為這個則原本是3房的，我考慮其中一個原因是我一個人住，我不需要3房2廁這麼多。」他指出，如果大家考慮打通房間，一定要看牆身可否拆掉，因為有些牆是主力牆。

廳房打通，令到空間更開揚（越玲瓏攝）

詹朗林家居｜半開放式房間供奉宗教

幸好JJ想拆掉的不是主力牆，他便跟設計師商討打通靠近客廳的房間，將牆身推進去變成半開房式的大廳，而半開放式房間則成為他供奉自己宗教的一個地方，他說：「有時在這裡禪修、頌經、做功課和靜坐。」他坦言初時以為拆牆很簡單，但新式屋苑都將所有電掣、電線埋藏在牆身內，令裝修師傅光是打通廳房已花了個多兩個月，全屋裝修花了4、5個月，添置傢俱後，裝修費差不多高達80萬。

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詹朗林家居｜飯廳設特色牆

相比客廳，飯廳設計相對簡單，JJ將上一手業主為飯廳設計的硅藻土特色牆拆掉，原因是JJ要換新廚櫃，因此要重新規劃位置，唯有忍痛拆了昂貴的硅藻土牆。JJ又最喜歡飯廳的原木餐枱，他說：「大部份傢俬我都是網購的，例如這飯枱都是網上買，我很鍾情一塊木的東西，我很鍾意這些東西，雖然這飯枱網購的，但不是特別便宜，4張椅子加上飯枱差不多要過萬元。」JJ自言比較忙碌，因此新居所有家品都是花一兩天便決定好款式，然後交由設計師處理。

詹朗林家居｜廚房保留上一手業主設計

全屋唯一保留上一手業主的位置，就只有廚房，JJ表示廚房設計和顏色也配合新居風格，因此完整保留下來，他指這方面節省不少：「其實如果一個家廚房、水電、水管不用動的話，可以節省很多。」

詹朗林家居｜主人房可平靜看海

JJ指主人房是他最喜歡的地方，由於有露台的關係，他每天睜開眼見便看到日出的天空，然後望住大海，感覺很舒服，他笑說：「我就覺得這一天很夠能量，再準備我一天的工作。」而睡房亦有少少風水擺設，就是一幅流水畫，JJ表示：「為什麼這裡不搭配？因為這位置要有水的畫，要水和木，而且這幅畫可以遮蓋電線。」

睡房以簡約舒適為主（越玲瓏攝）

詹朗林家居｜將客廁改成雜物房

接著JJ分享一個保持家居乾淨的秘訣，就是要有雜物房，因為JJ獨居的關係，他不需要原本的兩廁設計，亦沒有考慮聘請外傭姐姐，所以將客廁改建成雜物房，將清潔用品和零食放入雜物房，從而保持家居整潔。

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詹朗林家居｜無敵海景露台藏聚財格局

最後來到JJ新居最大的賣點，就是客廳露台開揚的海景，JJ直言因為這個無敵海景才選擇這個單位：「記得當初次睇樓的時候是中午，如果望海的單位，尤其九龍區，一定很曬，但我入來的時候，我覺得很清涼的。」如果天氣好的話，還可以在露台欣賞夕陽西下美景，非常寫意。

JJ透露這個海景還藏有一個聚財格局，他指向前方大海說：「你見前面有少少窄，窄完又會開闊，其實就好像一個錢袋，在印尼、台灣那邊的水會進來，錢流入你的袋，就是『All money back to my bag』（所有金錢回到我的口袋）」JJ表示暫時新居都算是「Dream House」，但不排除會改變。

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