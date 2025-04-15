  • 32°C
香港時間：2025415日 (二) 15:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生成式人工智｜數字辦公布《香港生成式人工智能技術及應用指引》　提供實務操作指引

港聞

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

數字政策專員黃志光表示，指引促進業界與公眾以安全及負責任的方式發展。

數字政策辦公室今（15）日公布《香港生成式人工智能技術及應用指引》。

該《指引》旨在為技術開發者、服務提供者及使用者，提供應用生成式人工智能技術的實務操作指引。《指引》內容涵蓋生成式人工智能技術的應用範圍、應用局限、潛在風險與治理原則，包括需關注的資料洩露、模型偏見和錯誤等技術風險等。

數字辦較早前委託「香港生成式人工智能研發中心」（HKGAI），透過實踐應用並收集業界意見，就生成式人工智能技術及應用的準確性、責任、資訊保安等範疇，研究及建議適當的規則和指引。數字辦經考慮研究結果及建議後制定《指引》。其核心目標在於平衡人工智能的創新發展、應用與責任，為人工智能生態圈中各持份者建構一套符合香港情境、具本地特色的治理框架。數字政策專員黃志光表示

政府冀透過《香港生成式人工智能技術及應用指引》，促進業界與公眾以安全及負責任的方式發展及應用生成式人工智能技術，在鼓勵人工智能技術創新應用的同時，減低風險，以促進生成式人工智能在香港的普及發展。

數字辦會持續審視生成式人工智能的最新技術及應用發展，並與HKGAI及相關學界和業界團體保持緊密聯繫，定期更新指引的內容，供各界參考。

網絡保安 雲端 科技戰 人工智能

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
七仙羽灑淚︱七師傅自揭遭圈內人欺凌痛哭落淚　七仙羽憶被女藝人出賣即高歌揮鞭發洩怨氣
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
凍齡婆婆｜70年代花旦4度榮升外婆讚女兒好生得　單親媽為爭兩女撫養權拒要贍養費
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
日本地震｜日本山口縣2個月內輕微地震逾1300次　專家警告不尋常
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
沙塵暴︱沙塵暴襲港懸浮粒子一晚升逾30倍　KKwong：PM2.5可直接入肺
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律
名人校友︱謝安琪返母校恩主教書院緬懷與同學廿載情　Band1英中重培育學生互愛自律