生成式人工智｜數字辦公布《香港生成式人工智能技術及應用指引》　提供實務操作指引

數字政策辦公室今（15）日公布《香港生成式人工智能技術及應用指引》。

該《指引》旨在為技術開發者、服務提供者及使用者，提供應用生成式人工智能技術的實務操作指引。《指引》內容涵蓋生成式人工智能技術的應用範圍、應用局限、潛在風險與治理原則，包括需關注的資料洩露、模型偏見和錯誤等技術風險等。

數字辦較早前委託「香港生成式人工智能研發中心」（HKGAI），透過實踐應用並收集業界意見，就生成式人工智能技術及應用的準確性、責任、資訊保安等範疇，研究及建議適當的規則和指引。數字辦經考慮研究結果及建議後制定《指引》。其核心目標在於平衡人工智能的創新發展、應用與責任，為人工智能生態圈中各持份者建構一套符合香港情境、具本地特色的治理框架。數字政策專員黃志光表示

政府冀透過《香港生成式人工智能技術及應用指引》，促進業界與公眾以安全及負責任的方式發展及應用生成式人工智能技術，在鼓勵人工智能技術創新應用的同時，減低風險，以促進生成式人工智能在香港的普及發展。

數字辦會持續審視生成式人工智能的最新技術及應用發展，並與HKGAI及相關學界和業界團體保持緊密聯繫，定期更新指引的內容，供各界參考。