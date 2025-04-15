消委會銀髮服務2025｜消委會每年收逾廿宗投訴　長者入住安老院前離世不獲退訂

本港人口老化持續，樂齡產品和服務逐漸盛行，惟消費者委員會過去3年均分別接獲26至27宗長者服務相關投訴，包括有長者入住安老院前已離世卻不獲退還訂金、安老院未有按時餵食餵藥，以及原意為方便長者出行的平安手機未有提供售後保用等。

長者入住前離世 因留位兩個月不獲退訂

其中一宗個案投訴人為正在醫院留醫的丈夫，在安老院支付訂金2,000元預訂宿位，以便出院後即時入住。惟其丈夫在兩個月後不幸離世未能入住，投訴人認為此屬不可預見的情況，而非自願放棄入住，故希望院舍退還訂金，但院舍以收據列明「倘不入住本院舍，所繳訂金不獲退還」為由拒絕退款，投訴人遂向消委會求助。

消委會建議安老院酌情處理，但該院舍回覆指交易當日已清楚說明訂金不設退還，加上為投訴人丈夫預留宿位達2個月，超出一般只保留14天的做法，構成潛在損失，堅拒退款。消委會已建議投訴人諮詢法律意見，考慮是否再作追討。

安老院未按時餵食餵藥 提前退住卻拒退款

另一宗個案投訴人因需赴外地公幹，遂安排患有認知障礙的母親暫住安老院1個月，繳付院費和按金合共2.7萬元。惟投訴人離港後發現，院舍未有按時為母親餵食及餵藥，即使安排親戚由澳洲回港協助照顧，安老院探訪時間亦未能配合母親的服藥時間，因此在原定退住日前約兩周，由親戚提早接母親回家，並經通訊軟件向院舍要求退住。安老院回覆表示知悉，並安排投訴人母親提前退住，惟當投訴人回港辦理退住手續時，B安老院卻拒絕退回該2兩院費，投訴人遂向消委會投訴。

涉事安老院回覆消委會指，合約規定退住需要30天通知期，更指從來沒有同意投訴人的提前退住要求。在消委會調停後，該院舍同意只收取截至退院日期的雜費，但拒絕退回入院費，投訴人雖不滿安老院的回覆，但不想再費時追究，最終無奈接受退款方案。

平安手機無售後保用 終止服務手續繁複

第三宗個案投訴人與公司簽訂一項為期24個月、月費198元的平安手機服務合約，讓年長父親可於外出時使用。惟半年後投訴人發現該手機耗電異常快速，且充電速度慢，遂聯絡公司要求更換電池，卻獲告知手機型號太舊無法更換零件，合約亦未有訂明售後保用安排。投訴人質疑為何半年前推銷的手機已沒有零件更換，並提出轉用其他流動平安鐘服務，但公司以投訴人未完成現有合約為由拒絕，投訴人只能在父親自備的智能手機上安裝具備追蹤功能的應用程式作替代，該平安手機最終被閒置在家。

直至合約期滿，投訴人申請終止服務，卻獲告知需填寫表格及提前30天通知，認為手續對長者而言過於繁複，因此向消委會求助。涉事公司回覆消委會指，合約條款列明終止服務需提前30天通知，惟經消委會調停，該公司最終同意豁免通知期，在合約期滿日正式終止手機服務，個案得以解決。

消委會呼籲各業界將心比心，加強服務水平，提供更有溫度的服務，並多加關顧長者及家屬的感受，遇上突發情況應以人性化手法處理，為長者提升生活質素之餘，亦有助業界建立關顧人心的形象，帶來更多商機。消費者亦應仔細了解相關產品和服務的費用計算方式、合約條款和售後服務細則，協助長者作出知情選擇。

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