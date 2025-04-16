腸胃炎｜外遊腸胃炎應急自保錦囊　醫生教必備5款旅行平安藥

【腸胃炎/諾如病毒/諾如病毒症狀】復活節假期是外遊高峰，港人熱門旅遊地日本近期的感染性腸胃炎病例激增，爆發多宗諾如病毒個案。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫，接受TOPick訪問時拆解腸胃炎的症狀，並分享外遊時的應急自保方法，以及準備平安藥包貼士。

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腸胃炎｜諾如病毒傳染性高 酒精殺不死

腸胃炎主要分為「細菌性腸胃炎」及「病毒性腸胃炎」，前者的致病原為細菌，例如曲狀桿菌、大腸桿菌、沙門氏菌等；後者則可由多種病毒引致，常見的有諾如病毒、輪狀病毒、腺病毒等。

早前本港多間中小學參加內地交流團後，出現腸胃炎症狀，其中多人確診諾如病毒；而日本亦爆發大規模諾如病毒感染。諾如病毒難以透過酒精殺滅、傳染性高，尤其容易在人多密集的地方傳播，例如郵輪、酒店、醫院等等。進食或飲用受污染的食物或水、接觸受感染人士或受污染的物品表面等，都是常見的感染途徑。

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腸胃炎｜腸胃炎症狀 嚴重可脫水

兒童感染腸胃炎的主要症狀包括上吐下瀉、發燒、肚痛等，嚴重甚至會脫水，而細菌性腸胃炎除了以上病徵外，可能會出現大便有血的情況。韓醫生提到，嬰幼兒往往無法以語言表達身體不適，家長如發現子女突然哭鬧不止，可能是因為生病所致。萬一發現小朋友出現屙血、缺水、神智不清的情況，都是危險的警號，家長應盡早帶其求醫。

腸胃炎｜4招預防方法

韓醫生表示，要預防細菌或病毒引致的腸胃炎，應注意個人衛生，經常洗手；妥善處理排泄物，清潔受污染的物品時，可使用洗潔精或漂白水；食物亦要煮熟，分開擺放及處理生熟食物；避免進食未經煮熟的食物和貝殼類海產。

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腸胃炎｜染病後應減少飲奶 1招應急自保法

復活節假期，不少港人都會一家大細出遊，若不幸在旅途中感染腸胃炎，韓醫生提醒首要是要多休息、攝取足夠水分，亦可以選擇補充電解液，飲食也要清淡，小朋友應減少飲奶，因為奶會刺激正在發炎的腸道，有可能加劇腹瀉症狀。

如果未能及時買到電解液怎麼辦？韓醫生分享1招應急方法，「可以將常溫的汽水，打開蓋子走氣，倒出一半汽水，再加入同等分量的白開水，以及少許鹽，飲用後有助提升腸道的吸收能力」。

腸胃炎｜平安藥包必備5類藥

韓醫生又建議，出發前可咨詢相熟醫生，處方平安藥，例如退燒藥、傷風感冒藥、止咳藥、止屙藥、止嘔藥等，以防不時之需。

▲ 韓錦倫醫生提醒，患上腸胃炎後要補充足夠水分。（越玲瓏攝）

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