國家安全教育日｜夏寶龍：相信工商界定能以港為家　用更有力實際行動建港、貢獻國家【附全文】

今日（15日）是第十個「全民國家安全教育日」，特區維護國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮暨主題講座，夏寶龍透過視像作主旨講話，全文如下：

香港特別行政區行政長官李家超先生，

女士們，先生們，朋友們：

大家早安。今天是我國第10個「全民國家安全教育日」。 2014年4月15日，習近平主席在中央國家安全委員會第一次會議上，創造性提出整體國家安全觀。 2015年《中華人民共和國國家安全法》頒布實施，將總體國家安全觀法律化、制度化，將4月15日規定為「全民國家安全教育日」。在這個具有重要意義的日子裡，我很高興以視訊方式出席香港特別行政區的活動。

過去10年，是全面貫徹落實整體國家安全觀的10年，我國國家安全工作取得歷史性成就，牢牢掌握發展和安全主動權，續寫了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。過去10年，也是香港在維護國家安全方面鬥爭最為激烈的10年，香港歷經由亂到治、邁向由治及興，走過了極不平凡、極不尋常的歷程。從2014年非法「佔中」到2016年「旺角暴亂」，直至2019年「修例風波」爆發，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，國家安全受到嚴重威脅，香港被破壞得面目全非、滿目瘡痍，那種慘狀令很多人至今仍心有餘悸。危急時刻，中央果斷出手、力挽狂瀾，堅持並完善「一國兩制」制度體系，制定實施香港國安法，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。 「修例風波」本質上是反中亂港分子和美西方外部勢力發動的港版「顏色革命」，是香港歷史上永遠抹不去的傷疤，是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘。忘記歷史就意味著背叛。如果忘記過去，忘記了在哪裡摔角的、怎麼摔角的，那以後還會遇到更大的麻煩、栽更大的跟頭。大家必須牢記「修例風波」的慘痛教訓，始終保持警醒、引以為戒、警鐘長鳴。

——歷史與現實告訴我們，外部勢力搞亂香港、以港遏止的圖謀不會改變，也絕不可能得逞。外在勢力對香港插手幹預從未停止過，香港回歸以來發生的種種亂象，背後都有他們的影子。現在，美國對香港的遏制打壓更是無所不用其極。最近，美國炮製所謂「2025年香港政策法報告」，並對6名我國中央政府駐港機構和香港特別行政區政府官員實施所謂製裁，再次暴露其霸道欺凌的醜惡嘴臉和黔驢技窮的歇斯底里。更荒謬的是，美國竟對從不設關稅的香港累計加徵高達145%的關稅。大家都知道，香港作為自由港，對包括美國商品在內的所有商品實施「零關稅」。過去10年，美國對香港貿易順差達2,715億美元，香港是美國最大的貿易順差地，但美國依然對香港如此加徵關稅，簡直是蠻橫霸道、無恥之極！這讓世人更加看清，美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，它不是要我們的「稅」，而是要我們的「命」。中國人民從苦難中一路走來，誰妄圖讓我們重回積貧積弱，誰就是我們的敵人。外部勢力妄圖搞亂香港，讓香港回到過去的動盪不安，那是癡心妄想！外在勢力妄圖阻礙我們過美好生活，讓我們回到過去的一窮二白，那是癡心妄想！外部勢力妄圖遲滯甚至中斷中華民族偉大復興，讓我們回到過去任人宰割的悲慘境地，那是癡心妄想！美國一而再、再而三對香港進行遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。讓美國那些「鄉巴佬們」在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！

——歷史與現實告訴我們，中國人民從來不吃霸道霸凌那一套，包括香港同胞在內的全體中國人民是嚇不倒、壓不垮的。中國人不惹事也不怕事，施壓、威脅和謳詐不是與中國打交道的正確方式。「朋友來了有好酒，敵人來了有獵槍」，我們從來沒有怕過誰。 75年前，帝國主義侵略者把戰火燒到了新中國的家門口，中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重，「打得一拳開，免得百拳來」。現在我國作為世界第二大經濟體、第一大工業國，正昂首闊步踏上強國建設、民族復興的新征程，無論是關稅戰、貿易戰還是其他什麼戰，我們更加沒什麼好怕的，天塌不下來。如果以為向美國獻媚、向美國跪低、向美國求饒，就能夠換來和平、換來尊重、換來發展，那是極其幼稚的。大家要丟掉幻想。美國所謂「制裁」和「對等關稅」，撼動不了中央政府和香港特別行政區政府的決心意志，嚇不倒包括香港同胞在內的14億中國人民，只會讓我們更加堅定地團結在一起，更加堅定地維護國家安全和香港繁榮穩定。勝利一定屬於偉大的中國人民！

——歷史與現實告訴我們，香港同胞素有愛國愛港優良傳統，那些背叛祖國、背叛香港的人永遠不會有好下場。香港同胞的愛國愛港傳統源遠流長，特別是近代以來，香港同胞與祖國人民心連心、手牽手，拳拳赤子心、殷殷愛國情始終不渝。在新中國成立之初，莊世平先生不懼港英當局施壓，毅然升起全香港第一面五星紅旗；抗美援朝時期，霍英東先生組織船隊突破美西方的封鎖，向祖國運送大量急需緊缺的戰略物資；改革開放後，港澳遊俠率先響應，全國第一家合資企業、第一一家合資企業今天，廣大香港同胞進一步把愛國愛港精神傳承光大，特別是面對美國等外部勢力的遏制打壓、威逼利誘，不屈不撓、堅決鬥爭。 「滄海橫流，方顯英雄本色。」在大是大非面前，堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，這是中國人應有的風骨和氣節。那些在關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的，香港同胞不答應，全國人民也不答應，絕不有什麼好下場，必將背負歷史的罵名。在大義大節面前，要特別清醒。

目前，「一國兩制」實踐進入了新階段。香港今日的好局面得來不易，是付出了巨大代價的，大家要倍加珍惜，把這個好局面鞏固住、發展好。現在，鬥爭並沒有結束。香港社會面看似平靜，其實暗潮湧動，安全情勢仍十分嚴峻複雜。反中亂港分子並沒有被消滅，有些逃到國外興風作浪，有些撕下額頭上的標籤，偽裝成普通市民，隱匿在社會人群中伺機禍亂香港。不少人還有糊塗的想法，同情反中亂港分子者有之，為反中亂港分子開脫者有之，媚美、恐美、崇美、幻美者有之。有的人認為只要經濟發展了，就沒有安全問題了，這是典型的掩耳盜鈴、自欺欺人。事實上，富而不安、富而不強、富而不長的例子比比皆是。沒有安全哪來的香港由亂到治？沒有安全哪來的香港由治及興？沒有安全哪來的香港美好明天？大家要正視香港發展和安全面臨的問題，提高警惕、團結一致，每個人、每個社團、每個企業、每個組織，都要與香港同胞一道、與全國人民一起，保衛香港、保衛國家，打造高水平安全護航高質量發展，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

我們相信，香港特別行政區維護國家安全機構定能堅決扛起維護國家安全的神聖使命，進一步築牢維護國家安全的堅固屏障。行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，應當履行好維護國家安全的憲制責任，切實解決發展改革中的矛盾和問題，妥善應對各種複雜局面，及時化解風險隱患，守住不能亂的底線。特別行政區國安委作為負責維護國家安全事務的專責機構，應當進一步發揮牽頭抓總、議事決策、統籌協調的職責，加強對國家安全形勢的分析研判，敢於鬥爭、主動作為，形成協同高效的維護國家安全工作格局。特別行政區立法機關、司法機關應完善特別行政區維護國家安全的製度機制，嚴格公正司法，捍衛公平正義，實際發揮維護國家安全職能作用。駐港國家安全公署是中央政府在香港特別行政區設立的維護國家安全的專門機構，應當發揮好監督、指導、協調、支持特別行政區維護國家安全的作用，依法履職，堅定支持香港特別行政區公正執法司法，堅決防範化解各類危害國家安全的風險，以新安全格局保障新發展格局。在這裡，特別值得一提的是，在香港維護國家安全工作中，許多公職人員受到美國無理制裁，毫不畏懼、義無反顧、堅定履職，在國家利益、民族大義面前，捨小我為大我，用實際行動愛國護港，我為他們感到驕傲和自豪。

我們相信，香港社會各界定能積極履行維護國家安全的義務，共同守護香港美好家園。維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。維護國家安全，人人有責。每位香港居民都是國家安全的受益者和守護者，沒有「局外人」。香港能夠有今日之地位，是克服重重困難，一代代香港人打拼出來的。大家要發揚愛國愛港優良傳統，認清反中亂港分子的反動本性，同破壞香港、詆毀香港、搞亂香港的言行進行堅決鬥爭，各盡其責、各盡其所能，共同把香港這個家園建設好。廣大青年不僅是香港的未來，也是建立國家的新血。希望你們厚植家國情懷，自覺把個人的成長成才與香港由治及興、與國家前途命運結合起來，用愛國愛港的實際行動維護國家安全，展示青春自我。

我們相信，工商界和企業家定能以港為家、倚港興業，用更有力的實際行動建立香港、貢獻國家。在香港波瀾壯闊的發展史上，湧現出一大批世界知名的企業和企業家，用實幹興港、實業報國，書寫了愛國愛港的生動卡通卷，也成就了讓人津津樂道的商業傳奇。在當前美國對我們極限打壓的情況下，更需要企業家以「烈火金剛」的強大特質建立香港、紮根香港。希望香港工商界與企業家繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，贗續愛國愛港優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永不捨大義、不忘國家利益。大家要看好香港、支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。

女士們、先生們、朋友們！

歷史大勢不可阻擋，時代大潮浩蕩向前。我們深信，無論國際風雲如何變幻，有偉大祖國作堅強後盾，有全體港人努力打拼，有高水平安全的護航，香港由治及興必將乘風破浪、砥礪前行，「一國兩制」事業一定會越走越穩、越走越好！

謝謝大家。