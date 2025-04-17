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健康從檢查開始！ 深圳希華愛康健醫院打造優質便捷醫療體驗

特約

發布時間： 2025/04/17 18:00

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健康是人生最重要的基石，而定期檢查是守護健康的起點。香港公立醫院輪候時間往往長達數月，私家醫院費用高昂，醫療共付機制更增添負擔，促使不少港人尋找更實惠的醫療方案。雖然深圳醫療價格相宜，但陌生環境、服務質素及語言溝通的疑慮令人猶豫。面對這個兩難局面，深圳希華愛康健醫院的出現，無疑為港人帶來一個既實惠又安心的新選擇，讓大家能以相宜的費用，獲得專業的港式醫療服務，並且透過多項影像掃描服務，及早識別潛在健康風險。

便捷交通港式服務　價格實惠具保障

想像一下，從香港出發，乘搭港鐵到羅湖，通關後僅需步行4分鐘，就能到達深圳希華愛康健醫院。這便利的地理位置，方便定期覆診的長者、本港或深圳工作的港人，以及尋求實惠醫療方案的大眾。醫院更體貼地提供彈性預約時段，讓患者可以妥善地安排時間進行檢查，在工作與健康之間取得平衡。

作為香港希瑪醫療集團主導的首個港式口岸綜合醫院，深圳希華愛康健醫院在服務和收費方面都充分考慮到市民的需求。以同級醫療服務計算，收費大約只是香港的一半。更令人安心的是，醫院不僅遵循國際醫療標準，更與香港多間醫院建立緊密合作關係，建立完善的轉介網絡，必要時可安排轉介回港，做到醫療過程無縫銜接。

設備先進　香港專業團隊把關

健康管理的第一步，是全面而精準的檢查。深圳希華愛康健醫院提供多元專科服務，包括眼科、牙科、醫學影像科、健康管理科及中醫科等，由具豐富香港執業經驗的專家主理，確保患者享有與香港同等的專業服務。

至於硬件設備方面，醫院的專科設備齊全，尤其在醫學影像科方面，更配備了多項國際頂尖儀器，包括西門子3.0T磁力共振掃描儀、電腦掃描儀，X光檢查、骨質密度檢查、3D乳房X光造影，以及GE最新型號的超聲波診斷儀等，保障診斷精準。相比香港公營醫療體系需數月輪候MRI掃描，希華愛康健以相宜價格快速安排檢查，助患者及早確診並展開治療。

西門子3.0T磁力共振，具備無輻射與超高解析度特點，適用全身精準檢查。

西門子3D乳房X光造影，結合高解析與低劑量技術，提升乳癌早期篩查準確性。

特別值得一提的是，醫院特別設立的健康管理中心，為患者提供一站式的健康管理服務。中心特別關注現代都市人常見的心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病及糖尿病等問題，透過全面的健康評估和個人化的管理方案，協助患者及早發現和預防潛在的健康風險。這種重預防、早發現的理念，正正切合現代人對健康管理的需求。

一站式健康管理　照顧全面所需

健康不等人，及早預防勝於治療。與其等到身體出現警號才手忙腳亂，不如及早為自己和摯愛做好健康管理，透過WhatsApp、官方網站或電話與深圳希華愛康健醫院的專業團隊聯絡，享受便捷、省時的跨境醫療體驗。

現時該院更推出多項優惠，例如3.0T MRI掃描頸椎、胸椎或腰椎，每部位僅800元人民幣（優惠期至6月30日）。相比香港數千元的費用，專業服務更省大半開支！有需要的朋友記得把握機會，及早預約，為自己和摯愛的健康保駕護航！

官方網站：www.cplushk.com
WhatsApp即時預約：6266 8504
聯絡電話：3619 1731 / 6266 8504

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