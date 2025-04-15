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地區治理｜港島聯南區田灣與江蘇儀征陽光簽約結對合作　將互訪、辦專題研討、聯合活動

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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港島聯南區地委會田灣社區與江蘇省儀征市陽光社區於上周四正式簽署結對合作協議。(主辦方供圖)

香港島各界聯合會南區地委會田灣社區與江蘇省儀征市陽光社區於上周四（10日）正式簽署結對合作協議，兩地將通過互訪、專題研討、聯合活動等形式，探索基層治理創新模式，並推動兩地在不同層面的互動。

港島聯南區地委會田灣社區與江蘇省儀征市陽光社區於上周四正式簽署結對合作協議。(蕭煒忠fb圖片)

主辦方指，是次結對合作以「香港南區田灣社區、江蘇揚州市陽光社區對結儀式暨長者愛心顯關懷活動」為主題，聚焦社區治理及民生服務等領域。未來，田灣社區和陽光社區將會建立線上交流機制，定期開展線上交流，積極探討社區建設、社區服務等方面經驗，不斷改進社區服務方式。另外，亦會開展兩地線下互訪活動，實地考察歷史文化、風土人情，開展文化藝術交流，增進兩地居民的相互了解，促進兩地文化的深度交融。

香港南區各界聯會理事長陳南坡致辭表示，南區田灣社區儀征陽光社區的結對，不僅是地理上的相連，更是心靈上的共鳴，未來將互相學習、攜手改善社區建設，實現更好發展，讓兩地居民的情誼持續加深，豐富兩地的生活，也增強了彼此的理解信任。希望未來能夠進一步加強兩地交流，開展更多合作項目。

中聯辦港島工作部副部長楊成偉、江蘇省海外聯誼會副會長李衛華、全國人大代表、南區區議員朱立威、陳南坡和雙方社區代表，與南區市民代表等見證簽約儀式。

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