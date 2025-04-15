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國安教育日｜李浩然認同學校寓教於樂宣傳推廣國家安全

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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立法會議員李浩然。（李浩然供圖）

適逢第十個「全民國家安全教育日」，全國人大常委會香港基本法委員會委員、立法會議員李浩然於4月15日到訪路德會聖十架學校，實地考察該校開展國民認同和國家安全教育的情況。

在考察過程中，李浩然與學校的「國民教育大使」互動交流，向學生闡釋維護國家安全的意義。同學亦分享通過設計國家安全主題攤位遊戲、製作專題簡報等形式，靈活多樣宣傳國家安全知識。

對於學校以寓教於樂的創新方式開展國民認同和國家安全教育，李浩然表示，經過親身體驗，此舉在面向青少年人群做好宣傳推廣方面成效顯著，同學在親身參與的過程中增強了對知識的吸收，更好提升國家認同感。路德會聖十架學校校長王淑芬表示，這些特色活動讓學生在潛移默化中培養國家意識，詮釋了「自然融入、有機結合」的教育理念。

據介紹，路德會聖十架學校在國家安全和國民教育方面採用多元教學形式，每逢長假期安排創意作業，引導學生設計國家安全教育主題的攤位遊戲。學生創作的國家安全教育作品在校內展示，由學生作為「國民教育大使」講解，同學們通過參與遊戲輕鬆掌握國家安全知識。學校還結合人文學科課程，運用《小精英‧祖國情》教育桌遊，讓學生在遊戲過程中學習國家地理、歷史文化等知識。

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