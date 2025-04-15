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天文台｜今年首個酷熱天氣警告　下午最高錄33度一日飆升十幾度

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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4月15日，天文台發出今年首個酷熱天氣警告。（陳靜儀攝）

天文台在今日（15日）下午1時45分發出今年首個酷熱天氣警告，是有紀錄以來最早的酷熱天氣警告，今日氣溫由最低約20度彈升13度，至下午約33度。而紅色火災危險警告正生效，天氣乾熱。

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天文台指，廣東地區天色大致良好，天氣酷熱。下午本港多處地區氣溫上升至33度左右。此外，受乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，廣東部分地區能見度較低。

天文台今日最高錄得33度，最低20度，至下午3時20分，天文台錄得31.9度，相對濕度為26%，天氣乾熱。

4月15日，天文台發出今年首個酷熱天氣警告。（陳靜儀攝）

本港吹微風，空氣質素仍然較差。下午3時，環保署東涌一般監測站錄得空氣質素健康指數「10+」的「嚴重」空氣污染水平，屯門亦錄得「10」的「甚高」水平，其他區域均錄得「7」至「8」的「高」或「甚高」水平。

天文台展望明日大致天晴，部分地區能見度較低。隨後兩三日天氣漸轉較為潮濕，日間炎熱。星期五及星期六有幾陣驟雨。

4月15日，天文台發出今年首個酷熱天氣警告。（陳靜儀攝）

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