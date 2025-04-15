國安教育日｜回應夏寶龍講話　陳國基：發展與安全不可偏廢

國務院港澳辦主任夏寶龍今早透過視頻在港府舉辦的「全民國家安全教育日」開幕禮發表主旨講話，政務司司長陳國基在社交平台發文回應指，2019年事件的切膚之痛，都讓人們明白到，發展與安全不可偏廢，沒有安全作為保障，發展必然不可持續。

陳國基提到維護國家安全，道理其實與保護家庭安全、親人安全是一模一樣的，大家從小被教育，出門要鎖好門窗防賊入屋，還要時常檢查家裏的水電煤氣有沒有隱患，以策家庭安全，其實國家安全也是一樣。家似小國、國是大家；安全是「1」，其他都是後面的「0」，沒有國家安全，其他所有事都是一場空。

他由衷地相信，港人在大是大非面前，會堅定地與國家站在一起，堅定地站在歷史正確的一邊，展現作為中國人應有的氣節和風骨，眾志成城，共同守護無比珍貴的家國安全。

林定國：港人喜愛和平但應緊記忘戰必危

律政司司長林定國以三個「不能」總結他的感受。第一，不能忘記歷史︰夏寶龍提醒曾經歷的慘痛教訓，特別是2019年事件，慘痛教訓提醒國家安全與個人福祉息息相關、不可分割。忘記歷史的國家民族是沒有前途、沒有未來的。

第二是，不能無視現實︰夏提及美國現屆政府最近對香港採取的多種無理霸凌手段，點出他們要的不是「我們的錢，而是我們的命」。香港面對的國家安全風險和威脅是實實在在的，按現在美國採取的立場，恐怕在未來會有增無減。在此情況下，不能對國家安全風險及威脅採取鴕鳥政策，視而不見。

第三是，不能袖手旁觀︰夏提醒每一位都是國家安全的受益者，也是守護者，維護國家安全人人有責，不可置身事外。要落實這個責任，必須居安思危，對國家安全風險保持高度警覺性和敏感度；港人喜愛和平，但應緊記忘戰必危。

鄧炳強：必須全方位打撃「軟對抗」

保安局局長鄧炳強在「全民國家安全教育日」主題講座致詞時表示，除了外部勢力仍通過抹黑及制裁妄圖危害國家安全、潛逃海外的反中亂港分子繼續從事危害國家安全勾當，但更加要嚴防「軟對抗」風險。

鄧炳強指出，「軟對抗」是透過看似和國家安全無關的議題作切入點，利用假新聞、假消息或偏頗報道，通過輿情、網上發酵等手法分化社會，或挑動香港和內地之間的矛盾及其他負面情緒。

鄧炳強表示，該個案反映任何社會議題，都有可能被希望危害國家安全人士所利用，以達致分化社會的卑鄙目的，強調必須全方位打撃「軟對抗」，包括加強情報搜集及執法工作、對抹黑言論及時反駁、優化法律工具及深化宣傳教育工作等。

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