簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒騷中式結婚裙褂照分享喜悅　聽未婚夫麥大力一個建議即撒嬌拒絕：我不要

【簡淑兒 / 麥大力 / 香港小姐】簡淑兒（Jessica）在上周在社交平台宣布答應混血機師男友麥大力（Derek）求婚，而在上月升職為大客機正機長的未婚夫，升職加結婚「雙喜臨門」，亦在個人社交平台上載與在簡淑兒在沙灘拍的剪影合照，發文表示多謝未婚妻陪他走過高山低谷，承諾餘生照顧對方一輩子，甜蜜到爆。

在早前，簡淑兒與麥大力已在社交平台騷西式婚紗照。在今日（4月15日），簡淑兒再貼出中式結婚裙褂相放閃，而且有兩款禮服。

簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚 麥大力雙喜臨門承諾：我養你一世

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簡淑兒麥大力結婚︱準新娘撒嬌

第一套禮服，麥大力穿白色襯衫與深灰色條紋馬甲，簡淑兒身穿淡粉色中式裙。另一款則是傳統大紅色中式禮服，麥大力更對住未婚妻做出搞鬼表情，令簡淑兒冧爆甜笑。同時，簡淑兒寫道：

問麥生個wedding 用咩hashtag 好？

👩🏻: 我哋個名加埋好唔型…😕

👩🏻: 唔係 “The MK wedding” 就係 “The DJ getting married” 😅😂

🧑🏻‍🦱: OH! Make it “The DJ goes to a MK wedding!!” 😆😂😂

👩🏻：😑😑 我不要…..🥲 Any ideas? 🤔🤔

幸福滿溢，羨煞旁人。

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