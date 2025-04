簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒騷中式結婚裙褂照分享喜悅　聽未婚夫麥大力一個建議即撒嬌拒絕：我不要

【簡淑兒 / 麥大力 / 香港小姐】簡淑兒(Jessica)在上周在社交平台宣布答應混血機師男友麥大力(Derek)求婚,而在上月升職為大客機正機長的未婚夫,升職加結婚「雙喜臨門」,亦在個人社交平台上載與在簡淑兒在沙灘拍的剪影合照,發文表示多謝未婚妻陪他走過高山低谷,承諾餘生照顧對方一輩子,甜蜜到爆。

在早前,簡淑兒與麥大力已在社交平台騷西式婚紗照。在今日(4月15日),簡淑兒再貼出中式結婚裙褂相放閃,而且有兩款禮服。

簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚 麥大力雙喜臨門承諾:我養你一世

第一套禮服,麥大力穿白色襯衫與深灰色條紋馬甲,簡淑兒身穿淡粉色中式裙。另一款則是傳統大紅色中式禮服,麥大力更對住未婚妻做出搞鬼表情,令簡淑兒冧爆甜笑。同時,簡淑兒寫道:

問麥生個wedding 用咩hashtag 好?

👩🏻: 我哋個名加埋好唔型…😕

👩🏻: 唔係 “The MK wedding” 就係 “The DJ getting married” 😅😂

🧑🏻‍🦱: OH! Make it “The DJ goes to a MK wedding!!” 😆😂😂

👩🏻:😑😑 我不要…..🥲

Any ideas? 🤔🤔