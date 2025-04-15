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Chiikawa｜吉伊卡哇限量版公仔開售　現場粉絲遇店員1招「整治」黃牛

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撰文： 王月明

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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吉伊卡哇限量版公仔開售，現場粉絲遇店員1招「整治」黃牛。

【Chiikawa / 限量版公仔 / 黃牛黨】CHIIKAWA香港首間官方限定店深受大批粉絲追捧，紛紛想到店購得愛物，第二階段限量版公仔於今早（15日）11時開售，早在凌晨便有大批粉絲在海港城外排起人龍。

然而，有不少排隊黨、黃牛黨在社交平台發帖「曬籌」、明碼標價代購，價格高出官方售價不少。對此，有現場粉絲於小紅書發帖，稱見到門店店員在排隊門口，提問有關Chiikawa的問題，整治以此牟利的黃牛黨，並指問題內容「有些難度」；網民看過後感慨：「大快人心」。

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Chiikawa｜黃牛黨翻倍5倍售賣公仔

有不少黃牛在小紅書發帖「曬籌」，表示自己已經取票成功，稱可以代購公仔，第二階段最受矚目的「達摩系列公仔」官方每隻售價135元，要價達到每隻550元至800元甚至更高，更有人稱要「競價」出售。

而原價150元的「桌面公仔擺件」，價格亦翻倍至300元至500元不等出售。面對價格高出官方售價多倍的公仔，仍有不少粉絲留言「求購」。

Chiikawa｜店員提問排隊購買人士整治黃牛

對此亂象，有現場粉絲以「香港chiikawa整治黃牛」發帖，稱見到店內工作人員在對排隊進場人士提問，「問了好幾個黃牛答不出，隨後一個問題答不出，店員講『你可以走了』，他說『可以去排隊了嗎？』，店員回『你可以回家了』」；而店員見到「真正的粉絲」，即「背飛鼠痛包」的女生則並未提問。

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有網民擔心問題過於簡單，以致有黃牛黨可以提前準備，「雖然很好奇問的問題，但我不希望只是單純問角色的名字，應該問台詞、世界觀、物品，或者小八的其中一首歌」，樓主則回覆表示，「有些難度的問題，單推（只喜歡一個角色）粉絲都答不上來」。

Chiikawa｜網民直言：大快人心！

門店的應對之法引來網民連聲叫好，「大快人心」、「這個方法很好」、「爽到了」、「多來點這種好事好嗎」、「真愛粉應該可以答到問題的」、「應該的」、「支持！」；不過，亦有幫孩子排隊買公仔的港媽因此憂心，「她問我肯定答唔出，因為我只想買一兩隻畀個女」、「我沒看過，但我妹喜歡」。

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