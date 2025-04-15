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新光戲院｜新光黃埔6月中開幕　不設大型粵劇表演　改播電影為主

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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新光黃埔將在6月中開幕。

【新光戲院 / 新光黃埔 / 李居明】北角新光戲院3月結業，新光戲院主席李居明今（15日）宣布，已成功租賃黃埔天地近5萬平方呎的前嘉禾黃埔戲院用地，「新光黃埔」將於6月中正式開幕。

新光戲院｜播中西電影　亦播中西經典電影及粵劇電影

李居明透露，北角新光結業後，有5至6間戲院與其接觸，問及其有否興趣進駐，但他看好黃埔區「人傑地靈、風水極佳」，認為是「九運具發展潛力的文化地標」，便決定落戶黃埔。

嘉禾黃埔共有4間戲院，每間共有300座位。李居明指，日後會繼續播放中、西電影及經典電影，也會播放粵劇電影，現已剪成10套作品，包括《金胎蝴蝶夢》等；亦計劃改建部分戲院成歌壇、小紅館及小劇場，會將新光的燈光、音響設備搬至，打造具水平的表演場地。

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新光戲院｜場地較細　不適合做大戲

不過，黃埔新光日後就不會有粵劇表演。李居明解釋，戲院場地較細，但大戲很大型，成本亦很高，「300個位唔夠做大戲」。戲院改建後也會是適合做歌壇、折子戲的小劇場，故大型的粵劇會繼續在西九戲曲中心演出。

新光黃埔開幕後，大堂將設新光紀念博物館展示區，公開予入場前參觀。李居明也將成立電影及粵劇兩大宣傳發展基金，贊助在新光黃埔上演的本土製作電影及粵劇的宣傳，包括報章廣告。

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新光戲院｜電影業界將變革　擬設戲院專屬版本

同場的香港電影工作者總會發言人田啟文認為，戲院的結業潮仍會繼續，但據他了解亦有財團計劃開辦戲院，相信不會再是之前一面倒結業的情況。

他又透露，電影業界下半年會有新變革公布，有關方向是觀眾必須入戲院，才能看到影院版的電影，一旦落畫，有關版本將不能在串流平台重看，詳情正與業界商討。

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