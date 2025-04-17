TCI勝景遊 動物大遷徙之旅 踏足非洲夢土 見證最原始澎湃的生命力

如果一生人只去一次非洲，那麼動物大遷徙絕對值得放在您的願望清單首位，能夠親眼見證非洲草原上百獸奔騰、塵土飛揚的浩瀚場面，是許多人夢寐以求的此生必試體驗，因此每逢動物大遷徙季節，世界各地的旅人紛紛遠赴非洲的國家公園，只為見證一頭頭野獸卉躍過河、猛獸伺機捕獵的驚險場面，以及追尋每個非洲旅人都趨之若鶩的「非洲五霸」——非洲象、獅子、花豹、黑犀牛和非洲水牛。「五霸」之稱源於上世紀獵人視為最兇猛、最難狩獵的巨獸，現今「五霸」已是旅人們來到非洲必看的野生動物，成功遇上牠們可能比「中頭獎」更開心。

▲ 動物大遷徙可說是東非草原的「年度盛事」。

流轉不息的遷徙路線 印證生命循環

每年7至10月，坦桑尼亞迎來旱季，雨水匱乏，塞倫蓋提草原上的植物早已被數以百萬在此棲息的動物吃得一乾二淨。為求生存，牠們必須跋涉千里，越過凶險的馬拉河，遷徙到對岸肯尼亞的瑪莎瑪拉大草原，尋找食物和水源，在瑪莎瑪拉度過幾個月之後，又跟隨雨季浩浩蕩蕩地折返塞倫蓋提，一來一回遙遙3,000公里，數以百萬頭牛羚、斑馬、瞪羚、角馬等野生動物與掠食動物，年復年維持著這條遷徙路線，只為繼續繁衍下一代，永不間斷地開展新的生命循環。能夠親眼目睹東非原野上最震撼人心的大自然奇景，不禁令人反思生命的意義，以及人類在自然世界中擔任的角色。

▲ 親眼見證原野上的「非洲五霸」，是許多人一生的夢想。

大遷徙的重頭戲：非洲血河生存戰

甫踏足瑪莎瑪拉這片廣袤荒野，彷彿就打開了一本包羅萬象的故事書，訴說著生命萬物最赤裸的原始面貌。瑪莎瑪拉野生動物保護區佔地1,500平方公里，孕育了接近90種哺乳類動物以及逾400種雀鳥，動物總數超過300萬頭，區內除了河馬、斑馬、角馬、瞪羚、鬣狗、長頸鹿，更有機會邂逅非洲五霸，堪稱「動物天堂」，正因如此，瑪莎瑪拉絕對是其中一個最適合觀賞大遷徙、同時追蹤各類野生動物的地方。馬拉河位於塞倫蓋提與瑪莎瑪拉的交界，正正是草食動物遷徙的必經之處，但這裏同時是尼羅鱷和河馬的棲息地。河中鱷魚與岸上獵豹總會在此伺機狩獵，等待無數角馬、斑馬、瞪羚奔躍過河，覷準時機張開血盆大口，將獵物吞噬。

馬拉河因此又名為「非洲血河」，草食動物要前往新一片天地，就無可避免地要越過馬拉河的試煉。每到遷徙季節，大自然最原始的弱肉強食畫面，便在這裏一幕幕上演，遷徙的動物要鼓足勇氣踏進水流急湍的馬拉河，一邊又要提防著河中和岸上的掠食者，旅人待在河邊觀摩的時候，看著牠們亦步亦趨、衝進河中又臨時折返，遇上掠食者的動物奮力掙扎，或僥倖生存抵達對岸，或不幸成為食物，雖叫人惋惜，但牠們的犧牲卻延續了另一頭野獸的生命，維持了自然世界的平衡，場面之悲壯震撼，必須親臨其境才能切身體會。

▲ 整場大遷徙之中，最驚心動魄的場面就在馬拉河上演。

四驅車馳騁瑪莎瑪拉 感官全開的獵遊體驗

除了在馬拉河邊靜待動物渡河的經典場面，在原野上馳騁，尋找非洲五霸也是旅人們的目標之一，雖然要在過千平方公里的茫茫草原上尋找特定物種，猶如大海撈針，不過也並非全看彩數。要成功找到非洲五霸，當地的專業司機、嚮導必不可少，憑著他們對草原的認識、對動物習性的了解，才能增加在有限時間內遇上野生動物的機會。

除此之外，尋找野獸的時機也十分重要，而清晨及黃昏是掠食者們出動的黃金時段，若能夠安排在這些時間在草原上搜索，成功邂逅五霸的機會自然較高。乘坐越野四驅車在草原馳騁，是非洲獵遊的必試體驗，這種機動性高的四驅車大多是開蓋式車頂設計，讓乘客能夠在站在車廂中向外探頭，無遮擋地觀賞並拍攝野外生態。雖然這類車輛通常載客最多6人，不過能夠探頭的空間有限，如果車上每人都帶著大型拍攝器材難免會較為擠迫，因此參加限制了乘車人數在4至5人的動物大遷徙旅行團，獵遊的時候也能相對舒適自在。

▲ 乘坐越野四驅車馳騁草原，追尋大遷徙蹤跡。

夜泊奢華帳篷酒店 讓身心回歸大自然

由於瑪莎瑪拉是追蹤動物大遷徙與獵遊的熱門地點，所以許多豪華帳篷酒店也選址在該區，入住瑪莎瑪拉的帳篷酒店可說是非洲獵遊的必做項目，就像去土耳其一定要住石洞酒店、去蒙古一要住蒙古包，是融入自然環境的最佳方式之一，同時也非常方便乘四驅車到草原上探險游弋。

不少瑪莎瑪拉的帳篷酒店提供豪華級酒店的設備，包括冷氣供應、獨立衛浴、舒適大床，以及能夠一覽無際草原的觀景露台等，還包含了四驅車獵遊行程，這樣便能把握的清晨及黃昏時段乘車搜索，大大增加成功拍攝到野獸捕獵這類黃金畫面的機會。

▲ 入住帳篷酒店是非洲獵遊的必試體驗。(TCI勝景遊領隊親攝)

精選行程推介：

野原狩「萬里遼原遍群獸」：東非肯尼亞、坦桑尼亞12天

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2025年6至8月出發，HK$73,998起（經濟客位）

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2025年7至9月出發，HK$52,298起（經濟客位）

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行程單張：https://bit.ly/3OqwySk

野原狩「遼原鐵道百獸走」：東南非（動物大遷徙、非洲之傲列車）17天【極致之旅】

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2025年8月出發，HK$165,998起（經濟客位）

行程單張：https://bit.ly/411vKuI

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