春夏季注意丨4月要防新冠肺炎病毒恐損心臟　勿當普通感冒

春天要慎防新冠肺炎，勿當普通感冒看待。新冠公共健康關注組成員、心臟科專科醫生謝德新提醒，新冠病毒的對心臟機能的傷害可以很大，有研究顯示，心臟病發及死亡風險更可高逾2倍。新冠病毒在春夏季再度活躍，高危一族要格外小心，以防患上重症。

新冠病毒可嚴重損害心臟

今年3月，本港確診新冠的人數有所回升，反映此病毒對社區的威脅從未消失。為何心臟易受損害？謝德新醫生解釋，感染新冠病毒可致血液中促炎性細胞因子水平上升，令免疫系統變得異常活躍，引發一種過度的免疫反應，稱為「免疫風暴」。若肺部感染此病毒後，無法有效進行「氣體交換」，心臟可能因氧氣不足而受損。新冠患者或會出現心臟衰竭、血氧含量低、血栓、心肌梗塞、肺積水等症狀。心血管病患者若染新冠，病情或更嚴重。

確診3年後中風率恐高2倍

新冠病毒對心臟的影響不容忽視。謝德新醫生指出，美國心臟協會於2024年發表的一項研究發現，與沒有感染過新冠病毒的人士相比，曾感染新冠病毒的人士在確診3年後，中風、患心臟病或死亡的風險增加超過2倍。

另一方面，比起患有心血管疾病但未曾感染過新冠病毒的患者，因為感染新冠而住院的非心血管或糖尿病患人士，其心臟病發、中風和死亡率高21%。

此外，糖尿病患者同樣是高風險人士。有研究證實，新冠病毒也會令糖尿病患者體內的免疫細胞變得異常活躍，導致胰臟的β細胞受損，身體無法產生胰島素。

高危人士可考慮接種疫苗

現時本港流行的新冠病毒仍為JN.1及其後代譜系，目前使用的疫苗能有效預防相關的新冠病毒變異株。為減低重症和死亡風險，高風險人士可考慮接種疫苗。市民大眾亦應時刻保持個人及環境衛生，以降低新冠病毒傳播風險。

謝德新醫生提醒，所有預防及治療方法因人而異，成效、副作用及風險也不同，如有懷疑，請向你的主診醫護人員查詢。若持續出現不適症狀，應盡早求診。

▲ 新冠公共健康關注組成員、心臟科專科醫生謝德新

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