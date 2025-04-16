長腿靚媽｜43歲沈卓盈晒逆天長腿身形似少女　自揭曾產後身形崩壞靠3招回復窈窕

【沈卓盈/瘦身】43歲沈卓盈4年前榮升人母，淡出娛圈的她專心湊仔，閒時於社交網晒下靚相，這位靚媽身形可說零走樣。

長腿靚媽沈卓盈｜徐淑敏也激讚

近日沈卓盈坐遊艇出海，其後於IG分享兩輯靚相，其中她身穿黑色吊帶短裙展示雪白美腿，其中一動作更輕晒事業線，美好身材十分吸睛。另一輯相見沈卓盈身穿碎花吊帶裙大晒玉背，肌膚零光孔，真的不似43歲。

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網民大讚沈卓盈身形正過未生前：「又靚又正啊Jessie 姐姐！靚爆鏡呀！」、「咦喂你靚過以前嘅咩料呀？」、「香港世一神腳」、「美腿女皇」、「真的好索」，連同樣弗到爆的好姊妹徐菁遙（前名徐淑敏）也留言大讚：「stunning（令人驚嘆）」。

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不過沈卓盈於貼文提及生B後，美好身段曾一去不復返，她寫道：「唔好睇我依家咁fit，好似從來冇肥過咁。其實我都經歷過喺生完BB之後，昔日的身形一去不復返的階段，粗手臂、大肚腩、肉肉大腿，身形完全崩塌，搞到着衫又要遮遮掩掩，個人完全冇晒自信。那種沮喪，只有當媽的才會懂。」

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長腿靚媽沈卓盈｜沈卓盈3大減肥法

沈卓盈曾於訪問裡分享Keep弗心得，當有拍攝工作時，她會吃健康餐單來減肥，當中每餐均加入亞麻籽、奇亞籽和蔬菜等食物。

亞麻籽可以促進腸胃健康，它含有兩種膳食纖維，包括水溶性及非水溶性纖維，可加速食物通過腸道，舒緩便秘，另外它具有降膽固醇和降血壓功效。

此外沈卓盈一直保持運動的習慣，除了喜歡跑步外，她更會相約朋友打羽毛球，即使當上人母之後，依然保持這種好習慣，近年她更愛上玩空中瑜伽，有助保持完美的線條。

要成功減磅，其實保持愉快的心境都好重要，從沈卓盈的社交網所見，她喜歡到沙灘或海邊散步，閒時又會相約好姊妹出來打卡耍樂，這樣有助紓壓放鬆，減肥都會相對易達標。

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