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生蛇｜頭痛可由生蛇引起嚴重可致脫髮　及早接種疫苗提升保護力

醫健人物

發布時間： 15 分鐘前

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忽然頭痛、感到疲倦，可能並非只是「作感冒」，而是遭生蛇病毒侵襲。面部生蛇不但影響外觀，還可引致脫髮、面癱，甚至各種併發症。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，生蛇有關的神經痛後遺症，隨時帶來長達數個月至數年的影響，及早注射疫苗十分重要。

曾有女網紅在社交媒體披露頭部生蛇，飽受痛楚困擾，形容「生蛇痛過生仔」，其頭皮更出現傷口及有不少頭髮脫落，十分擔心，直指從未想過壯年人都會生蛇。

感染水痘人士，日後便有機會生蛇，因為出水痘後，有關的帶狀疱疹病毒會隱藏體內，日後再侵襲身體導致生蛇。資料顯示，本港39歲以上人士多達97%曾感染水痘。而生蛇發病率高，每3人便有1人有機會生蛇，故不少人都有生蛇的危機。

早期生蛇頭痛 易被忽略

有幾類人士都屬於生蛇的高危一族，包括免疫力低、年紀大人士，承受沉重壓力或睡眠不足等。長期病患者如有糖尿病、高血壓、紅斑狼瘡症及癌症也較易生蛇。雖然長者免疫力較弱，但年青人、壯年人也會生蛇。例如因學業或工作壓力大、情緒精神緊張，不良生活習慣如捱夜、飲食不定時及缺乏運動等，也可令身體免疫力突然下降、抵抗力變差，增加生蛇風險。

陳醫生表示，生蛇初期會出現類似感冒症狀，如發燒、頭痛、身體疲倦、腸胃不適等，皮膚會有輕微痕癢和痛楚，但不易被察覺，頭皮生蛇更有機會引致脫髮。所以當市民懷疑生蛇，應盡早求醫，若能把握在病發及患處長出水泡後的「黃金 72 小時」（從出現症狀起 72 小時）內服用抗病毒藥物，可縮短出水泡的時間及減輕痛楚，減低復發及傳播機會。

倡高風險人士接種疫苗作保護

市民接種帶狀疱疹疫苗（俗稱「蛇針」）可有效減低生蛇的風險，即使不幸生蛇，也可減少發病嚴重程度、併發症風險及後遺神經痛帶來的痛楚。建議50歲以上及18歲或以上高風險人士可接種。即使曾經生蛇，或曾接種舊一代減活疫苗人士，亦應接種新一代重組疫苗作預防。

新一代的重組疫苗，為非活抗原疫苗（即非活性減毒），需要接種2劑疫苗，兩劑接種時間相隔2至6個月，保護期長達至少 11 年，整體保護率接近9成。礙於舊疫苗屬活體疫苗，有機會出現輕微生蛇現象，故免疫功能不足或長期使用類固醇病人皆不宜接種舊疫苗，新一代重組疫苗則無上述局限。陳醫生又提醒市民可諮詢醫生，根據個人情況，選擇合適預防生蛇的方法。

皮膚科專科醫生陳厚毅。

撰文 : 皮膚科專科醫生 陳厚毅

欄名 : 健康專家專欄

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