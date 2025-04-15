脂肪肝｜肥人患肝癌風險高近2倍　醫生揭5大禍根釀脂肪肝+教4招護肝

【脂肪肝／肥胖／肝癌／護肝】據香港肝臟健康基金最新數據顯示，本港約有27%成年人患有非酒精性脂肪肝，情況令人關注。台灣有醫生指出，脂肪肝之所以形成並非單憑飲食油膩造成，從而建議4招護肝，及早預防肝癌和可逆轉脂肪肝。

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脂肪肝｜5大因素造成脂肪肝

台灣減重醫生陳威龍在其Facebook專頁發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。他指出，長期脂肪肝會威脅健康，影響免疫功能，亦會造成肝臟發炎、纖維化、肝硬化、甚至肝癌。此外，脂肪肝同樣會衍生其他三高問題，如糖尿病、高血壓、高血脂，進而增加心血管疾病的風險。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

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飲食不當：過量攝取白飯、麵包等精緻碳水化合物及含糖飲料，糖分易轉化為肝臟脂肪。反式脂肪與飽和脂肪更會直接促進脂肪堆積，而酒精代謝產物則會損傷肝細胞。

胰島素阻抗與代謝異常：胰島素阻抗患者肝臟合成脂肪能力異常，與糖尿病、高三酸甘油酯血症形成惡性循環。研究顯示，糖尿病患者罹患脂肪肝機率較常人高出2至3倍。

肥胖與內臟脂肪過多：腰圍超標（男＞90cm/女＞80cm）者，其內臟脂肪釋放的游離脂肪酸會直接進入肝門靜脈，較皮下脂肪更易導致脂肪肝。

運動不足：缺乏運動會降低基礎代謝率，使肝臟脂肪代謝效率下降30%至40%。

某些藥物與疾病：類固醇、荷爾蒙藥物及甲狀腺功能低下等內分泌疾病，皆可能干擾肝臟代謝機能。

脂肪肝｜4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

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飲食調整：減少精緻碳水化合物，增加好油脂，如橄欖油、牛油果、堅果與高纖飲食。亦要避免含糖飲料、酒精、加工食品。

恆常運動：每周至少150分鐘有氧運動（如跑步、快走）。加強阻力訓練，提升肌肉代謝脂肪的能力。

控制體重與腰圍：減少內臟脂肪，綜合研究指出，每減少5至10%體重，脂肪肝就可能明顯改善。

穩定血糖與血脂：避免血糖忽高忽低，減少胰島素阻抗。同時要控制三酸甘油酯，降低肝臟脂肪堆積。

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