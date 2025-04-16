飲食攻略·二十四節氣穀雨｜入春濕重精神不滯　中醫拆解5大養生貼士+化濕穴位

【穀雨／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】踏入二十四節氣穀雨節氣，天氣時暖時濕，不僅容易感冒，還會讓人感到春困和濕重。有見及此，註冊中醫師陳翠萍分享5大生活保養貼士、化濕穴位、疏肝茶飲及湯水，幫助大家養肝化濕。

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二十四節氣穀雨｜天氣忽冷忽熱濕氣重 中醫拆解穀雨節氣5大養生貼士

陳翠萍醫師表示，中醫認為「春天屬於肝，肝屬木」，肝氣應如樹木般伸展。然而，潮濕的天氣常使人感到無精打采，尤其早上起床時，頭重身重，人好像還在睡夢中，此時養生重點主要是疏肝、健脾祛濕以及多運動：

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穀雨節氣養生貼士｜1.儘量避免熬夜

要把肝養好，儘量避免熬夜，最好在晚上11點前入睡，並保持情緒平和，避免因怒氣而傷肝。

要把肝養好，儘量避免熬夜，最好在晚上11點前入睡，並保持情緒平和，避免因怒氣而傷肝。 穀雨節氣養生貼士｜2.少食生冷及油膩食物

香港位於嶺南地區，氣候潮濕、容易引發脾胃問題。因此，建議少食生冷和油膩的食物，減少甜膩糕點和辛辣燒烤的攝取，以免加重脾胃的負擔。

香港位於嶺南地區，氣候潮濕、容易引發脾胃問題。因此，建議少食生冷和油膩的食物，減少甜膩糕點和辛辣燒烤的攝取，以免加重脾胃的負擔。 穀雨節氣養生貼士｜3.利用午餐時間多外出散步

在沒有下雨的日子，可以利用午餐時間多外出散步，促進氣血暢通，驅散春困。

在沒有下雨的日子，可以利用午餐時間多外出散步，促進氣血暢通，驅散春困。 穀雨節氣養生貼士｜4.多使用抽濕機和空氣清新機

家中建議多使用抽濕機和空氣清新機，以降低室內濕度，讓身體感覺更加舒適。

家中建議多使用抽濕機和空氣清新機，以降低室內濕度，讓身體感覺更加舒適。 穀雨節氣養生貼士｜5.保持情緒平和

保持情緒平和，避免因怒氣而傷肝。

二十四節氣穀雨｜穀雨節氣8大養生食材

陳翠萍醫師強調，穀雨節氣建議可多食以下8大食材，可幫助脾胃運化水濕、柔肝養血：

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穀雨節氣｜柔肝養血食材

菠菜、枸杞、黑木耳、桑椹

菠菜、枸杞、黑木耳、桑椹 穀雨節氣｜有助脾胃運化水濕食材

山藥、薏米、赤小豆、茯苓

二十四節氣穀雨｜穀雨節氣3大養生穴位

陳翠萍醫師分享3大有助健脾化濕、祛濕疏肝穴位：

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穀雨節氣3大養生穴位｜1.足三里

位置：膝蓋外側凹陷下3寸（約四橫指）。

按法：每日按揉3分鐘，可增強脾胃功能，祛濕消滯。

穀雨節氣3大養生穴位｜2.太衝穴

位置：足背第1、2跖骨結合部前方凹陷處。

按法：睡前按壓5分鐘，緩解壓力與肝火。

穀雨節氣3大養生穴位｜3.陰陵泉

位置：小腿內側，脛骨內側髁下方凹陷處。

按法：搭配足三里，每日按揉3分鐘，健脾化濕，利水消腫。

二十四節氣穀雨｜玫瑰疏肝茶

陳翠萍醫師又分享一款有助疏肝解鬱茶飲，惟要注意孕婦慎服：

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材料：玫瑰花5朵、陳皮1小塊、枸杞10粒

做法：煲滾清水後， 將材料加入杯中，再倒入熱水沖泡10分鐘即可。

二十四節氣穀雨｜芡實薏米排骨湯

原醫師又推介一款健脾袪濕湯水，湯水老少咸宜，但要注意孕婦慎服：

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材料：芡實60克、薏米60克、陳皮10克、姜3片、豬骨適量。

做法：

將薏米白鑊炒至微黃；

豬骨汆水後，將所有材料放入煲內；

適量加水後，先用大火煮沸；

再用小火煲1.5小時；

加少許鹽調味即可。

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