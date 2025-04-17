外遊注意丨登機證有呢「4個字」恐成高危審問對象　行程恐嚴重延誤專家提醒：及早到機場

【登機證/代碼/安檢/搜身】外遊注意！外國有一對情侶網紅以親身經歷分享了登機證一旦出現4個字母的神秘代碼，那很可能需要面對更繁瑣嚴苛的安檢，如徹查行李及搜身。

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綜合外國傳媒報道，外國一位女網紅Jordyn Verzera近期於社交平台上載了男友於機場時遭搜身的影片，她指事源是因為男友登機證上印有「SSSS」的代碼，因此需要於美國機場進行額外安檢，如行李被全部拆開，並接受電子設備開機檢查外，安檢人員還使用試紙在電子產品周遭擦拭，測試是否存在爆裂物反應，甚至被帶至護照檢查處接受進一步訊問。短片中，可見她的男友JT MOCARSKI被安檢人員由上而下徹底搜身才獲放行。

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根據旅遊網站「UPGRADEPoints」指出，「SSSS」代碼的旅客需經歷全身搜身和行李徹查，部分人甚至會被要求脫鞋檢查腳底，或被帶入小房間進行審問。

相關影片曝光後，不少網民對美國運輸安全管理局（TSA）的「SSSS」篩選機制感到困惑。有聲稱為退伍軍人的網民表示，即使曾為國家效益20年，但仍頻繁被標記「SSSS」。另有旅客表示自己未成年時搭飛機，亦經常受到額外檢查。一名乘客更爆料，TSA人員曾在安檢時掃描其手機，複製所有簡訊、APP資訊及照片，讓他感到極度不適。

有專家建議，登機證被印上「SSSS」代碼的旅客應提早抵達機場，以免安檢時間過長影響行程。至於「SSSS」篩選標準，報道指出雖然TSA未公開篩選標準，但曾前往特定國家、頻繁更改機票或購票方式異常者，可能較容易被標記「SSSS」。

同場加映: 飛機安全｜5大機場安檢「可疑行為」

丹佛大都會州立大學航空管理學教授兼機場安全協調員Jeff Price，過去擁有豐富機場管理背景及33年航空安全經驗。他早前接受採訪時分享以下日常5大行為過機場安檢時恐引起安檢人員警覺：

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同場加映: 飛機安全｜順利通關2大關鍵

Jeff Price解釋指，一般安檢人員會根據常理判斷旅客行為，通常不是是單一行為引起警覺，而是一連串行為模式，因此想要快速且順利完成安檢，建議要遵循以下2大關鍵：

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