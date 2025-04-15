非法賣淫｜警方油麻地尖沙咀放蛇打擊賣淫活動　拘45名持雙程證女子

警方在本月7至14日展開代號「霧塔」的反色情行動，油尖警區反三合會行動組第一隊督察曾智皓今日（15日）表示，行動針對打擊多個街頭賣淫黑點，同時派員喬裝顧客打擊賣淫場所。警方留意到有犯罪集團以舊式大廈作賣淫活動，要求業主停止容許其名下單位作賣淫用途，否則要承擔相關法律責任。

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油尖警區特別職務隊第一隊督察李穎曦表示，在「霧塔」行動期間，人員在廟街、上海街和砵蘭街一帶，拘捕29名持雙程證女子，並在尖沙咀的賣淫場所拘捕16名持雙程證的女子，共45人，年齡介乎18至56歲，涉嫌「違反逗留條件」。部分街頭性工作者涉及賣淫集團在背後操縱，以劏房單位提供賣淫服務，以「一樓一鳳」形式運作，每次交易後向性工作者收取六成佣金。此外在冠軍行動中，警方拘捕6名非華裔人士、3名持雙程證人士，年齡25至50歲，涉嫌「逾期居留」、「非法入境」及「聘用非法勞工」。

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