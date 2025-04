Coldplay演唱會｜主音Chris Martin受抑鬱困擾　分享6大治療法助ADHD自閉症患者減壓

【Coldplay演唱會/Chris Martin/ADHD/自閉症】Coldplay演唱會(12日)圓滿結束,主音Chris Martin於(14日)於北角海傍拍片,感謝港人支持,同時罕有地透露自己受抑鬱症困擾,並分享了6種治療助ADHD自閉症患者減壓。

▲ Coldplay在啟德體育園舉行4場演唱會,吸引約20萬名來自海外、香港及內地的觀眾入場。(IG圖片)

Coldplay演唱會|海傍拍片感謝港人支持

英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin於2025年4月在香港啟德體育園舉行4場演唱會,吸引約20萬來自海外、香港及內地的觀眾入場。演唱會結束後,Chris Martin特別在海傍拍片,他首先感謝港人支持啟德的演唱會,指原先感到緊張,但支持者們實在太可愛迷人,感到十分幸運。不過Chris透露指,最近留意到有些人,包括自己正受抑鬱症困擾,因此他在片中分享了一些在巡演以及平時對他有幫助的活動,令他保持感恩和開心生活。

Coldplay演唱會|提醒社會大眾關注心理健康

這些方法結合了書寫、冥想、運動、音樂療法及呼吸訓練,為抑鬱症患者提供了多角度的自我調節途徑,有助於緩解情緒低落,提升生活質量。Chris Martin的經驗分享對於正在與抗抑鬱症的人士具有重要啟發和支持意義。

Coldplay演唱會|分享6種抗抑鬱方法

第一種是自由書寫(Freeform Writing),連續約12分鐘在紙上寫下所有想法,然後將紙張燒掉或丟棄,幫助釋放壓力與負面情緒。第二種是超覺靜坐又稱超自然冥想(Transcendental Meditation, TM):一種靜坐冥想技巧,對他非常有幫助,能促進內心平靜,認為對他很有用。第三種是Costello方法,由治療師Jim Costello推崇,透過運動和感官感受緩解焦慮,特別適合年輕人及有ADHD、自閉症傾向者。

另外,John Hopkins的音樂與迷幻療法(Psychedelic Therapy),Chris形容這種音樂療法「真的很棒」,有助於情緒調節,他推薦Jon Hopkins的專輯《Music For Psychedelic Therapy》,還有閱讀《Oxygen Advantage》,學習呼吸技巧以提升身心健康,和觀看電影《Sing Sing》,其中由Chloe Kisha製作的音樂令他感到愉悅和療癒。

1. 自由書寫(Freeform Writing)

2. 超自然冥想(Transcendental Meditation, TM)

3. 運動和感官感受Costello

4. 音樂與迷幻療法(Psychedelic Therapy)

5. 閱讀《Oxygen Advantage》

6. 觀看電影《Sing Sing》

Coldplay演唱會|情緒低落時能自我調節

抑鬱症患者在面對情緒低落、無助感時,除了尋求專業醫療幫助外,透過這些多元化的自我調節方法,也能有效緩解症狀,提升生活質量。Chris Martin的分享提醒社會大眾關注心理健康,給予患者更多理解與支持。最後,Chris Martin最後祝福大家「Hope you're okay and I send you much love」。

