Coldplay演唱會｜主音Chris Martin受抑鬱困擾 分享6大治療法助ADHD自閉症患者減壓
撰文： 王明芳
發布時間： 8 分鐘前
最後更新： 2 分鐘前
【Coldplay演唱會/Chris Martin/ADHD/自閉症】Coldplay演唱會（12日）圓滿結束，主音Chris Martin於（14日）於北角海傍拍片，感謝港人支持，同時罕有地透露自己受抑鬱症困擾，並分享了6種治療助ADHD自閉症患者減壓。
Coldplay演唱會｜海傍拍片感謝港人支持
英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay主音Chris Martin於2025年4月在香港啟德體育園舉行4場演唱會，吸引約20萬來自海外、香港及內地的觀眾入場。演唱會結束後，Chris Martin特別在海傍拍片，他首先感謝港人支持啟德的演唱會，指原先感到緊張，但支持者們實在太可愛迷人，感到十分幸運。不過Chris透露指，最近留意到有些人，包括自己正受抑鬱症困擾，因此他在片中分享了一些在巡演以及平時對他有幫助的活動，令他保持感恩和開心生活。
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Coldplay演唱會｜提醒社會大眾關注心理健康
這些方法結合了書寫、冥想、運動、音樂療法及呼吸訓練，為抑鬱症患者提供了多角度的自我調節途徑，有助於緩解情緒低落，提升生活質量。Chris Martin的經驗分享對於正在與抗抑鬱症的人士具有重要啟發和支持意義。
Coldplay演唱會｜分享6種抗抑鬱方法
第一種是自由書寫（Freeform Writing），連續約12分鐘在紙上寫下所有想法，然後將紙張燒掉或丟棄，幫助釋放壓力與負面情緒。第二種是超覺靜坐又稱超自然冥想（Transcendental Meditation, TM）：一種靜坐冥想技巧，對他非常有幫助，能促進內心平靜，認為對他很有用。第三種是Costello方法，由治療師Jim Costello推崇，透過運動和感官感受緩解焦慮，特別適合年輕人及有ADHD、自閉症傾向者。
另外，John Hopkins的音樂與迷幻療法（Psychedelic Therapy），Chris形容這種音樂療法「真的很棒」，有助於情緒調節，他推薦Jon Hopkins的專輯《Music For Psychedelic Therapy》，還有閱讀《Oxygen Advantage》，學習呼吸技巧以提升身心健康，和觀看電影《Sing Sing》，其中由Chloe Kisha製作的音樂令他感到愉悅和療癒。
- 1. 自由書寫（Freeform Writing）
- 2. 超自然冥想（Transcendental Meditation, TM）
- 3. 運動和感官感受Costello
- 4. 音樂與迷幻療法（Psychedelic Therapy）
- 5. 閱讀《Oxygen Advantage》
- 6. 觀看電影《Sing Sing》
Coldplay演唱會｜情緒低落時能自我調節
抑鬱症患者在面對情緒低落、無助感時，除了尋求專業醫療幫助外，透過這些多元化的自我調節方法，也能有效緩解症狀，提升生活質量。Chris Martin的分享提醒社會大眾關注心理健康，給予患者更多理解與支持。最後，Chris Martin最後祝福大家「Hope you're okay and I send you much love」。
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