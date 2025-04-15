消委會沐浴球｜消委會測試17款沐浴球逾半含致敏物　推薦6款5星滿分名單

【消委會測試結果/消委會檢測報告】不少大人小朋友都喜歡使用沐浴球，除了包裝造型好看外，放進水裡亦相當療癒，消委會測試了市面17款沐浴球樣本，發現有9款沐浴球產品含有香料致敏物質，其中1款更驗出多達4種的香料致敏物，有機會引致過敏性接觸性皮膚炎。TOPick為大家整合消委會最高評分的沐浴球。

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消委會沐浴球｜消委會測試17款沐浴球

消委會發表《選擇月刊》第582期，測試市面上17款沐浴球樣本，售價則由$12至$100，其中8款附有小禮物，7款需要溶水後才浮出來，其餘9款則為普通的沐浴球。是次測試結果中，有6款沐浴球樣本被評為5星滿分。

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消委會沐浴球｜9款沐浴球含致敏物 可引發皮膚炎

在本次測試中，約5成樣本（即9款）檢出香料致敏物質，其中7款檢出1種香料致敏物質，不過檢出濃度均低於0.01%，根據歐盟要求毋須於成分列表中標示；其餘2款分別檢出2及4款香料致敏物質，當中的苯甲酸苄酯濃度分別為0.024%和0.36%，若按歐盟規

定須作出相關標示，但該2款未有於成分列表中標示，或由於樣本的來源地（本港及美國）皆沒有相關的規定。

消委會指出，沐浴球一般用於浸浴，因此相關香料致敏物質的濃度會被大量稀釋，理論上引發過敏反應的風險並不算高。然而，家長亦需留意沐浴球有別於洗頭水和沐浴露等沐浴產品，兒童可能會在浴缸中嬉戲一段較長時間，而且身體大部分面積會長時間接觸沐浴球溶液，或會增加致敏風險。

消委會沐浴球｜沐浴球含細小部件存窒息風險

部分沐浴球產品內附趣味小禮物，吸引小朋友把玩。是次測試有8款樣本附有小禮物，當中7款溶於水後才浮出來。是次測試參考歐盟玩具安全標準EN 71-1，評估小禮物的安全程度，當中5款未有標示適用年齡或「不適合3歲以下兒童使用」等相關警告字句，而該5款的禮物均屬細小部件，未符合歐盟規定36個月以下兒童玩具不可含細小部件的要求，有機會導致兒童誤吞，以致窒息。

消委會沐浴球｜使用沐浴球貼士

對於使用沐浴球，消委會指由於浸浴時的用水量會較淋浴多，為節約用水日常應以淋浴為主並將縮短淋浴時間至4分鐘內，而要安全使用沐浴球，消委會分享4大貼士。

1. 細閱並遵從產品的使用說明，確保清楚了解產品的建議適用年齡、儲存方法、警告字句及使用期限等資料。

2. 兒童使用沐浴球時應由成人陪同，並及時監察其身體反應，如遇到皮膚不適情況，應立即停用並諮詢醫生。

3. 使用沐浴球時應避免與其他個人清潔用品同時使用；浸浴後應徹底沖洗身體，避免產品所含的化學物質殘留在皮膚上。

4. 皮膚有濕疹或過敏人士不宜接觸過量水分，因此應盡量選擇淋浴方式為佳。長時間以熱水浸泡皮膚有機會破壞油脂保護層，建議浸浴時間不宜超過15分鐘。

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