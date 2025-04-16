致癌危機｜車內1樣物品成隱形殺手！半年內致83名車主罹患血癌　專家警告：小心夏天更毒

【汽車／血癌／甲醛／癌症】天氣開始熱，駕車人士要注意！台灣毒物專家譚敦慈指出，車內高溫可能使裡面設備釋出致癌物甲醛。另有專家提及，過去曾有汽車內的「1樣物品」疑似甲醛超標案例，導致半年內有83名車主罹患血癌。

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台灣室內設計師錢毅在節目《醫點不誇張》中提到，2019年某品牌汽車就發生隔音棉疑似甲醛超標爭議，造成83名車主於半年內相繼罹癌。他表示事件之所以曝光，是因為當年購買該品牌車輛的車主後來發現，「大概將近快要一半得到血癌，因為每天都吸，後來回去找原因，才發現車子用的隔音棉，都是有毒的物質。」

而毒物專家譚敦慈也在節目中分享，即使夏季天氣炎熱，當她的車輛停放在戶外時，為避免吸入車內有害物質，她還是會先站在車外，並將所有車窗降下，並反覆開關車門數次促進空氣流通，之後才進入車內駕駛。

致癌危機｜芳香劑恐釋出更多有毒物質

譚敦慈提醒，車內不宜放置芳香劑，她解釋這類產品之所以能持久散發香氣，主要是添加了定香劑，也就是塑化劑。更嚴重的是，部分來源不明的芳香劑可能含有機溶劑。

譚敦慈舉例，曾有位的士司機發現自己經常健忘，後來才發現是車上的芳香劑造成。她強調現在空氣污染已經很嚴重，建議車主們不要再放芳香劑來蓋臭味，反而會釋出更多有毒物質。

同場加映｜5大除甲醛方法 專家建議自購甲醛試紙

裝修學院校長Simon曾受訪稱，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源是新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品，當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋内有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

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家居安全｜14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等，值得大家注意。

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同場加映｜血癌6大徵狀

據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰

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資料來源：《醫點不誇張》

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