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育兒之道｜林永和醫生指父母教仔要慎言　5類說話最易傷害孩子自尊心

育兒資訊

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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【林永和醫生/育兒資訊/自尊心/人身攻擊】父母無心說話常在不經意間傷害了孩子心靈，林永和醫生提醒，言語對兒童心理的影響遠超常人想像，尤其常見的5類話語模式——那些看似輕巧的否定言辭實則如同隱形刀刃，不僅可能立即損害孩子的自我價值感，更可能埋下長期心理創傷的隱患。

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家庭治療師｜避免說傷害孩子的話

在孩子成長的過程中，父母的言語對他們心理發展和自信心有很大的影響。父母可能無意中說出一些傷害孩子的話，卻不自知。這些話語不僅會打擊孩子的自尊和夢想，甚至可能造成長期的心理陰影。了解哪些說話方式對孩子不利，並學會用更正面、支持的語言來溝通，是每位家長重要課題。以下整理了5類常見但不適合對小朋友說的話，避免傷害孩子，促進他們健康快樂的成長。

點擊圖片睇10大家長最難答的孩子問題：

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家庭治療師｜5類說話不要說

第一類：人身攻擊的說話  

  • 這類話語直接攻擊小朋友的價值或能力，例如：「你沒用」、 「你像豬一樣蠢」，傷害孩子的自尊心，讓他們覺得自己不被尊重或不被愛。  

第二類：打擊夢想的說話  

  • 當孩子努力追求夢想時，卻被否定或潑冷水，例如：「你冇可能成為好的運動員」、「你數學這麼慢，根本不可能當數學家」，這會讓孩子失去動力和信心，甚至放棄自己喜歡的事物。

第三類：情緒勒索的說話  

  • 用威脅或極端情緒來控制孩子，例如︰「你再不聽話，我就跳樓」、「你不乖，我就離家出走」，這種說法會讓孩子感到恐懼和不安，長期下來可能影響心理健康。

第四類：比較的說話  

  • 拿孩子和別人比較，讓他覺得自己不夠好，例如︰「你怎麼沒哥哥那麼厲害？」 、「你爸爸以前都比你努力多了」，這會讓孩子產生自卑感，甚至影響親子關係。

第五類：敷衍或過早結束對話的說話  

  • 當孩子想傾訴煩惱時，家長過快回應，沒有真正聆聽，例如：  「我明白了，加油！」（但沒有深入了解）、這會讓孩子覺得自己的問題不被重視，減少尋求幫助的意願。

林醫生表示，父母避免人身攻擊、打擊夢想、情緒勒索、比較以及敷衍回應，能讓孩子在充滿愛與支持的環境中茁壯。作為家長和照顧者，務必要有耐心、理解和鼓勵的話語，陪伴孩子面對挑戰，激發他們的潛能。唯有如此，孩子才能建立自信，勇敢追求夢想，並擁有健康的心理發展。

林醫生建議︰  

  • 多用鼓勵和支持的語言，幫助孩子建立自信。  
  • 尊重孩子的夢想和感受，給予耐心和理解。  
  • 避免用威脅或比較來管教，改用正面引導。  
  • 真正聆聽孩子的心聲，讓他們感受到被接納和支持。

這樣的溝通方式能促進孩子健康成長，建立良好的親子關係。

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