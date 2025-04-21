危險行為｜的士司機揸車開6部手機睇靚女直播　乘客無奈：我生命受到嚴重威脅

【的士司機 / 直播 / 危險駕駛】開車要時刻留意馬路上的變化情況，切勿一心二用做其他事。近日，有乘客在Threads上傳影片，指日前乘搭的士時，司機一邊開車一邊看靚女直播，十分危險，更無奈大呻：「我的生命受到威脅」。

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危險行為｜的士司機揸車開6部手機睇靚女直播

樓主日前乘搭的士時，接載他的司機在行駛過程中一直在看女主播直播，他無奈表示：「喂，睇下呢條呀叔做乜X，一路揸車一路啲住6條女直播；我的生命受到嚴重威脅」。

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據影片可見，當時的士正停駛在路口，相信是在等綠燈，司機左耳戴藍牙耳機，雙手未握著軚盤，右手點觸手機屏幕；他面前固定了7部手機，據指其中的6部手機都在放靚女直播；其中有幾部手機顯示為同一位女主播。

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此事引起網民熱議，紛紛批評的士司機此舉危險，並建議樓主舉報，「X，我遇過，上次係6部機睇同一條女」、「影低佢嘅相直接去投訴，依家的士佬有扣分之度，扣X到佢去做看更就啱㗎喇，到時可以俾佢慢慢坐定定睇啦」、「揸緊車嘅時候竟然有七個電話對住佢，其實呢啲係咪犯法？真係離晒大譜」、「我妹遇過個係睇韓劇」、「咁樣會出事」、「算唔算危險駕駛」。

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