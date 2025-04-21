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校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 3 小時前

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校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

愛秩序灣官立小學/東區小學/16校網/小一派位】位於東區的愛秩序灣官立小學（下稱愛官）的崔家祥校長日前來到TOPick接受直播訪問，分享愛官的正向教育，崔校長更攜同結他上來，唱出3首歌為家長、老師及學生打氣。他在該校當校長9年，堅持每月都寫一封家書給學生、辦一場生涯規劃講座，而最令人驚嘆的是，愛官提供超過130項課外活動，讓每個學生都能找到自己喜歡的興趣，發揮所長。

崔校長出身自普通家庭，從小讀書成績並不好，溝通能力十分差勁，老師曾在他成績表寫「宜改善與人相處之道」，默書測驗不合格，經常被罰留堂，與今日談笑生風的他判若兩人。他表示是因為遇上好老師及找到自己的興趣彈結他，漸漸改善了性格。到了長大出來社會工作，曾做過辦公室助理、打字員、倉務文員，當中也遇到很多人生導師。不過他決定投身教育的契機，是在成為老師之前的一份工作，當時他是一名社工，每晚都到公園找「邊青」，透過聊天他了解到年輕人的心聲。

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愛秩序灣官立小學｜超過130項課外活動

因為校長的成長背景，他深明一個學生需要找到興趣，從而令他們發揮才華與找到自信，所以愛官設有超過130項課外活動，當中有乒乓球、籃球、足球、排球、田徑、武術、跳繩、單車、音樂、AI繪畫等等。

崔校長經常掛在嘴邊「以成功創造成功」，就算小學畢業了，這項興趣將伴隨他一生，因此愛官培育不少運動員，去年有兩名學生代表香港參加亞洲錦標賽，

很開心運動改變了他們，每個人都有不同的發展，不是分數決定他們，而是找到自己的強項。

崔校長接受主持人Mimi訪問。（越玲瓏攝）

愛秩序灣官立小學｜堅持辦生涯規劃講座

小朋友需要有一個榜樣去跟隨，除了家長做好「身教」外，崔校長定期都會辦一場「小故事，大成就」的生涯規劃講座，已經到愛官做嘉賓的有學霸港姐馮盈盈、《中年好聲音》的朱博文、羅啟豪、前主播鄭萃雯、作曲家趙增熹等，分享他們為夢想奮鬥的過程，至今已經辦了超過30場。

崔校長說：「希望透過嘉賓的分享，讓大家知道追夢的過程，父母陪伴都很重要，還有小朋友怎樣有目標明確去尋找自己的夢想，但這個夢想中間一定要有件事，就是學習，學習才是你追夢最大的原動力和資本，你不要放棄學習，遇到困難你不要怕。」

崔校長強調學生不是「聽完就算」，他們聽完之後需要去反思，學校會派發一張紙讓他們寫下感受，

我們看到這位嘉賓永不放棄、十分堅毅，這讓人十分感恩。很多我們叫品格的詞彙，個人的品格就是這樣建立了。

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愛秩序灣官立小學｜崔校長：成長比成績重要

崔校長回想當初升任做校長時，也被身邊人大潑冷水：「香港沒有老師嗎？為何你做校長？」他笑言真是「一地玻璃碎！」從中他反思出「你做的事情，身邊的人未必會肯定，也不會一帆風順，追夢過程最重要就是堅持，放棄很容易，堅持得越久，一定有更好的自己出現。」

崔校長說：「成績是學習的一小部分，成績是一個小指標，每個小朋友在學校最重要是成長，成長如何令小朋友找到自己才是最重要，尤其基礎教育。」

崔校長做老師前是一名社工，服務了不少「邊青」，他知道親子溝通的重要，所以成立「家長學院」，舉辦親子活動，讓學生家長一同完成一些「小成就」，加強親子關係。另外，每個月校長都會堅持寫一篇《校長的話》，這也是他與家長溝通的橋樑，「第一，讓小朋友知道校長很關心他們，第二是希望家長抽一分鐘時間看看，知道學校如何幫小朋友成長，希望家長配合我們教育工作。」

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愛秩序灣官立小學｜小一全年不考試

愛官還有一個特色，就是小一全年不考試，計劃已經推行了5年，校長表示會用評估去代替考試，「考試是一個指標，但不是考試分數高低，就決定了他的能力。」幼稚園上來的學生，需要時間適應，「考試的試卷主要測試分數，就算考到88分，並不能真正反映孩子的能力，分數並不是唯一的標準。」

崔家祥校長還在直播中詳盡解構「愛官式正向教育」，當中包括「愛官收插班生的準則」，「家長應否請大假做陪讀書僮，陪仔女考試溫書？」還有更多校長育兒心得，請收看完整版

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