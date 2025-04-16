麻甩媽咪︱暖男黃德斌外表粗獷內心柔情　曾患抑鬱感恩老婆扶持走出情緒低谷

【黃德斌 / 麻甩媽咪 / 暖男】ViuTV新劇《麻甩媽咪》內，黃德斌飾演述麻甩的士司機陳永發，因一次交通意外，靈魂進入靚媽周暐程（余香凝飾）肉身內，成為懷有身孕「麻甩媽咪」。

在現實中，黃德斌雖然外表絕對man到爆，但其實鐵漢柔情是位暖男。雖說德斌已61歲，但身高6呎、一身肌肉，絕對堪稱型佬，卻十分專一，他與黃美恩（Joyce）拍拖13年，然後在2018年結婚，而且多年來沒有緋聞，堪稱一條心的長情大叔。

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麻甩媽咪︱外表粗獷內心體貼

而且在未結婚前，黃德斌已打本給當時尚是女友的Joyce在尖沙咀開時裝店，他並不時落舖幫手，更曾被傳媒拍到他幫女友搬貨。在婚後，黃德斌也會做「跟得丈夫」隨太太到外地幫忙入貨。

另外，當年拍劇集《鐵馬戰車》後曾勾起電單車癮想買電單車，可是當時他接受TOPick專訪稱，亦要尊重當時尚時女友Joyce的意願，因他認為：「都要先同女友、屋企人商量，始終揸電單車都是危險。」可見外表粗獷的黃德斌十分細心。

在另一方面，Joyce也是一百分伴侶，在2011年，黃德斌一連接演《天與地》及《心戰》兩部十分沉重劇集，令他長期處於情緒低落狀態患上抑鬱症，幸得Joyce的扶持才走出陰霾。

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黃德斌在1988年讀第14期藝員訓練班入行，同期同學有林家棟、雷宇揚、麥長青。畢業後一直當跑龍套，1993年約滿後更未獲續約。他亦在朋友介紹下入影圈，曾當副導演、場務、服裝設計助手等，甚至接演三級片《聊齋三之燈草和尚》、《滿清十大酷刑》。

到1997年，黃德斌重返TVB，在《真情》演梁家明（越南）一角為觀眾認識。後來在1998年《妙手仁心》演江湖大佬何德廣、2004年《金枝慾孽》演常永祿等，人氣漸增。在2006年，憑《火舞黃沙》演宋東陽在萬千星輝頒獎典禮奪最佳男配角。

黃德斌於1988年入行，他為無綫第15期藝員訓練班，同期還有有黎芷珊、劉錫明、林家棟等。訓練班畢業後，黃德斌大多演路人甲角色，直至演出《阿德也瘋狂》才有正式的對白，之後他在朋友的介紹下轉戰電影圈，更接拍了人生第一部三級片《聊齋三之燈草和尚》。

直到1997年黃德斌重返TVB，憑劇集《真情》演「越南」一角成功令普羅觀眾認識，可是性格低調的他星途一直浮浮沉沉。及至2004年，他於《金枝慾孽》飾演的「小祿子」常永祿獲讚賞。

▲ 黃德斌一向喜歡做運動，因此保養得非常好成為型佬。

麻甩媽咪︱離開TVB闖新天地

於2006年，他憑演出劇集《火舞黃沙》裡「宋東陽」一角，奪得「萬千星輝頒獎典禮」的最佳男配角獎，演技終受肯定。此外，參演《飛女正傳》、《心戰》《天梯》等都屬具水準之作。

他參演《天與地》更被封神劇，並與陳豪、林保怡憑該劇歌曲《年少無知》在2012年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮獲「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。

在2015年，黃德斌在《刀下留人》首度擔正當劇集男主角，但在2017年10月，他決定離開TVB，《婚姻合伙人》成為在大台最後作品。

外闖的德斌在2018年參演港產片《逆流大叔》獲好評，更令他首度獲得香港電影金像獎最佳男配角的提名。2021年，參演ViuTV改編自同名日本電視劇《大叔的愛》，更展現德斌演喜劇才華。

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