數學難題｜超難數學題IQ超過150先答到　網民反指簡單正確答案係咩？

【數學題/智商/IQ】早前有日本網民在社平台分享了1道數學題目，指解出正確答案的人，是IQ超過150的天才，大家不妨測試一下！

數學難題｜IQ過150才可解開的數學題？

該日本網民於X（原名Twitter），分享了一道聲稱只有IQ超過150的人才可以解開的數學題目：

6+4=210

9+2=711

8+5=313

5+2=37

7+6=？

▲ 日本網民分享了一道聲稱只有IQ超過150的人才可以解開的數學題目。（X圖片）

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數學難題｜網民嘲太簡單 正確答案跟呢條算式！

題目考起不少網民，不過亦有人指非常簡單，其實運用「A+B=（A-B）（A+B）」的模式就可以計算出答案，以「6+4」為例，「6-4=2，6+4=10」，得到的數字為2跟10，所以等於「210」。而「7+6」，則是「7-6=1，7+6=13」，因此正確答案是「113」。

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